內地夫婦高調尋19年前棄兒　獲知是聾人後疑放棄認子：人家的孩子

今年10月18日，上海的安徽籍夫婦劉義功、時紅蓮向內媒求助，高調尋找19年前被他們棄養的兒子。夫婦倆很快就接到親生兒子遠在河南濟源的消息。經過警方DNA鑑定結果顯示，濟源承留鎮玉陽村的韓全欣確為兩人的親生兒子。 不過，在與孩子的養父韓平軍聯絡後，兩人的態度驟變。兩個多月過去了，劉義功夫婦最終沒有到濟源認子，事情至此沒有了下文。韓平軍懷疑，劉義功是因為得知兒子是聾啞人，而選擇放棄認子。

今年10月，劉義功向內媒《大河報》投書稱：「親愛的寶貝，你在濟源的哪個地方？19年了，爸爸每天都在想念你，從來沒有把你剛出生的面孔從腦海裏抹去……」。他希望傳媒幫助尋找夫婦倆當年在河南濟源剩下的兒子，「生要見人，死要見屍。」

生父：妻因過度思念兒子患上心臟病

根據劉義功所述，2001年，22歲的他和19歲的時紅蓮在濟源的煤礦打工時誕下一名男嬰。孩子出生7天後患上感冒，後又惡化成肺炎而轉到醫院治療。有醫生告訴他，孩子生存的希望不大，於是，夫妻倆選擇棄養這名奄奄一息的孩子。

此後數年，劉義功夫婦在上海務工，事業有成，育有一兒一女，但他表示，兩人每隔一年半載都會專程來到濟源，來到曾經的濟源克井煤礦追憶往昔。他又稱，由於過度思念兒子，妻子時紅蓮還患上了心臟病，並且精神恍惚，鬱鬱寡歡。報道還引述其妻時紅蓮表示：「寶貝，媽媽想你了，弟弟妹妹都想你，馬上你就20歲了，20年裏我們一直在找你，可是沒有線索。」

劉義功當時在報道中透露，今年以來，為增加找到兒子的成功率，劉義功和妻子找到上海警方，抽取了血液提取了DNA，並將信息輸入了公安部刑偵局打拐辦。

報道刊出後，位在河南濟源農村的韓平軍收到許多朋友轉傳的消息，兒子韓全欣第一次知道了自己的真正身世——他是一個抱養的棄嬰，生父遠在上海，而共同生活19年的韓平軍只是養父。韓平軍在簡短的猶豫後，翌日便聯繫劉義功，主動說明了韓全欣的情況。

養父：疼愛19載從未打過兒子

據韓平軍憶述，2001年，他和妻子聽熟人介紹市區一間醫院有棄嬰後，便趕去將嬰兒收養，取名為韓全欣，並像親生孩子一樣待他。2002年，韓平軍夫婦生下了自己的女兒。為了給孩子創造良好的家庭環境，19年間，韓平軍夫婦刻意隱瞞了孩子的身世，連他們的女兒亦不知情。

兒子韓全欣漸漸長大，由於聽力殘疾，成為聾啞人。韓平軍為此自學手語，並帶韓全欣到醫院做了人工耳蝸手術。而從小到大，他們也從不捨得打孩子，「怕給他留下陰影」。兒子初中時期沉迷於網絡遊戲，韓平軍幾次怒摔手機，而韓全欣曾在馬路上騎電動車載人，他更是砸壞了兩輛電動自行車，但沒捨得對孩子動手。韓平軍還為兒子在市區購買了三室兩廳的房子。

在與劉義功聯繫後不久，韓平軍接到濟源警方的通知，並按照要求採集了帶有兒子唾液的煙頭，進行了DNA鑑定。遠在上海的劉義功還將韓平軍夫婦和韓全欣加為微信好友。12月9日，警方的鑑定意見通知書指出，劉義功、時紅蓮是韓全欣的生父母。

警方出具的DNA鑑定書。（大河報）

韓平軍說，養子韓全欣在得知尋子消息後變得很激動，開始好奇地查閱有關上海的資料，急切盼望着和生父見面，並到上海生活。許多村民也開玩笑似的勸韓全欣離開農村，到上海去享受美好生活。其間，韓全欣還準備了韓平軍夫婦的照片，稱怕將來想念他們。韓全欣甚至擔心如果去了上海，在濟源買的房子該如何處置。

生父母拒認DNA報告：「不能用人家的孩子安慰自己」

不過，兩個多月來，劉義功遲遲沒有現身濟源，還表示對濟源警方做出的親子鑑定報告並不認同，稱「一個煙嘴能證明甚麼？」。劉義功又表示：「我和老婆還沒有抽血，目前還不能用人家的孩子在心理上安慰自己，說是自己的孩子，假如孩子是我們的，我們還要去認回來。」

對此，韓平軍感到氣憤：「高調尋子，事後又態度消極，究竟是找人還是找事？」在他看來，大張旗鼓地尋子徹底擾亂了自己一家的生活，而找到兒子後，劉義功夫婦的態度卻一反常態地消極，韓平軍懷疑，劉義功是因為兒子是聾啞人而選擇放棄認子。

對此，劉義功向《大河報》表明自己的最終態度：「我們在公安局備的有案，孩子是好是壞，我們都不會領到身邊」，又指可以「讓他孩子過來上海玩幾天」。韓平軍當即予以拒絕：「我不會讓孩子去的！雙方當面說清楚，然後簽訂書面協議，以後各過各的，今生互不打擾。」12月19日，劉義功不再接聽《大河報》記者電話，並封鎖了該記者和韓平軍的微信。