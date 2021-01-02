限塑︱上海食肆已普遍轉供紙質飲管　業者：成本可比塑膠的貴五倍

元旦（1日）是全國塑膠飲管禁令生效的第一天，有內媒走訪上海街頭發現，很多大型餐飲企業已轉為提供紙質飲管。同時，上海市多家大型商場當日起停用不可降解塑料購物袋。而新規催生了大量可降解飲管的市場需求，據業者介紹，通常紙漿飲管整體平均成本要比塑膠飲管貴三倍左右，好一點的更可能貴五倍。

上海各類餐飲店紛紛改由紙質飲管、聚乳酸可降解飲管或可直接引用的杯蓋代替即棄塑膠飲管。（影片截圖）

《關於進一步加強塑料污染治理的意見》於去年初出台，要求到去年底全國餐飲行業禁止使用不可降解的即棄塑膠飲管。內媒元旦日走訪發現，各類餐飲店如品牌奶茶店、咖啡店、快餐店等都已經不再提供即棄塑膠飲管，紛紛改由紙質飲管、聚乳酸可降解飲管或可直接引用的杯蓋代替。

在一間餐飲企業任上海營運區經理的朱經紋表示，星巴克中國100%的門店已停供塑膠飲管，該措施有助每年減約200噸塑料的使用。不過也有消費者認為，奶茶店一些紙質飲管會變軟，飲品口感有些微妙的變化。

目前市場上普遍推廣的可降解飲管主要有紙質飲管及聚乳酸可降解飲管兩種，新規催生了相關市場需求。據浙江義烏一家大型吸管生產公司的負責人介紹，可降解飲管的生產成本明顯更高，一噸即棄塑膠飲管的成本在8000元（人民幣．下同）左右，而一噸紙質飲管則要將近2.2萬元。

當地某飲管生產企業董事長樓仲平則指出，紙漿飲管整體平均成本要比塑膠飲管貴三至五倍，至於聚乳酸則更貴，通常會可貴至五到六倍。

需求旺盛下，工廠訂單量呈現爆發式增長。（影片截圖）

聚乳酸飲管特點在於在堆肥條件下只需90天完成降解，消失不見。其以粟米、甘蔗等作物為原料，經過一系列複雜工藝生產而成。

然而對於這種新型飲管，大部分工廠仍要面對技術難題，需求旺盛下，雖然訂單量呈現爆發式增長，惟總供應不足，讓不少下游經銷商不得不面臨訂單排隊的情況，如上海某餐飲用品經銷商姚新紅表示，現在一次交貨已從過往200箱增長到500箱，排單已經排到2月中旬，另義烏更有工廠訂單已排到了4月。

上海多家大型超市已提供可循環使用的無紡布袋。（影片截圖）

同時，為響應當局《進一步加強塑料污染治理的意見》、《上海市關於進一步加強塑料污染治理的實施方案》的要求，上海家樂福、大潤發等多家大型超市已提供可循環使用的無紡布袋，亦有超市已經訂購可降解的塑料購物袋，惟因供貨緊張尚未大批到貨。而現場自帶購物袋的顧客亦較以往明顯增多，有顧客表示，相比以前，無紡布袋和可降解塑料袋貴了不少，所以都會考慮自帶。

（央視財經）