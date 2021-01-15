男子突取安全錘施襲　貴州大巴司機頭破血流急煞救全車近40人性命

貴州六盤市一輛行駛中的大巴上近日發生驚險一幕，一名男子毫無先兆地用安全錘襲擊司機，甚至打至頭部血流不止。

司機危急之際仍忍痛盡力將大巴靠邊停下，力保車上近40名乘客的安全，同時副司機則與乘客合力將男子制服。

警方事後表示，目前男子已被刑事拘留，正待進行精神鑑定。同時，司機的反應令人讚嘆，正協助相關公司為正副司機申請見義勇為基本，以弘揚正能量。