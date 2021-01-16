Adobe Flash正式停用　遼寧大連鐵路系統一度癱瘓急裝舊版解決

中國鐵路瀋陽局集團有限公司（下稱瀋陽鐵路局）下屬大連車務段系統，日前因美國Adobe公司Flash組件停用而癱瘓20多個小時，導致部分車站失控，如無法制定列車編組順序表，無法編排調車計劃等，需要實施降級調試、啟動備用設備、硬件更換等一系列操作才解決，而解決方案是「降低Flash版本，安裝Flash29版」。有意見認為，事件足以對全路車務系統信息化建設提出警示。

據瀋陽鐵路局大連車務段官方微信消息，周二（12日）上午8時16分，大連車務段微機室接報指瀋陽鐵路局現在車系統頁面無法顯示，導致無法查看列車運行圖等，隨後30分鐘內，幾乎全段運輸生產電腦都出現有關故障。據了解，該系統是鐵路運輸管理信息系統的組成部分，能實現路局、車站之間的信息共享。

瀋陽鐵路局現在車系統。 （網上圖片）

經查，大連車務段方面稱事故原因與美國Adobe公司全面禁止Flash運行有關，而為了解決故障，大連車務段微機室立即採取應急措施，實施降級調試、啟動備用設備、硬件更換等，把原版Windows系統和Ghost版Windows系統均恢復flash運作，終在24小時後解除事故。大連車務段方面稱，其上報給瀋陽鐵路局信息技術所的解決方案是「降低Flash版本，安裝Flash29版」。

事實上，早在2017年7月，Adobe公司就宣布計劃在去年底逐步淘汰Flash播放器插件，去年6月18日，Adobe公佈具體終止日期為2020年12月31日。至12月，Adobe再宣布從今年1月12日開始，將阻止Flash內容在Flash Player中運行。在停止更新前，Flash最新版本號為34.0.0.92。

周五（15日），大連車務段再發官方微博更正稱，周二的故障並非大連鐵路系統全面癱瘓，受Flash停用影響的不是鐵路調度系統，而是部​​分新購置並安裝最新Flash版本的電腦不能通過瀏覽器訪問統計現在車系統，強調鐵路運輸生產未受此次故障的任何影響。

多名業界人士向內媒指出，此次故障不論是影響調度系統還是現在車系統，都足以對全路車務系統信息化建設提出警示。有長期從事鐵路通信信號信息化建設的人士表示，大連車務段降低Flash版本使用只屬暫時解決方案，但隱患仍然存在，又指目前HTML5、WebGL和WebAssembly等技術已成熟，但優化或重新搭建系統需時，整體切換新系統是一個複雜的工程，故要做好準備，盡量降少切換期間的問題。

另外，有不願具名的鐵路專家建議，中國國家鐵路集團有限公司要全面梳理排查國外廠商停止支持技術的應對方案，避免類似故障大範圍爆發。

（中國經營報）