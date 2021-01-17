黑龍江男因提醒鄰居夜半噪音遭暴打　反被以「互毆」行拘兼炒魷

黑龍江綏化市的韓先生半年前搬家後，發現住在樓上的夫婦常常在夜半，發出類似剁東西的「咚咚咚」巨響，影響他和家人睡眠。一日他忍無可忍，用手敲擊牆壁回應，沒想到樓上夫婦趕來闖入家門，將他和妻子、80多歲的祖父一頓暴打。 韓先生表示，他早前報警後，警方卻要求他和鄰居和解，還拒絕控制涉嫌打人的夫婦。他於是在網上發帖爆料，結果遭警方要求刪帖，並被以「互毆」行拘8日。此後，還被供職7年的單位突然解僱。

綜合《北京晚報》和《中國新聞周刊》報道，韓先生樓上張某一家是對新婚夫婦，和父母住在一起，噪音從半夜開始。韓先生稱，自己剛開始給張某發微信，提醒其減少噪音，對方和氣地致歉，但卻沒有改善。2020年10月一晚，樓上再次發出噪音，韓先生忍無可忍，用手敲擊牆壁回應。

韓先生憶述，幾分鐘後有人敲門，來者是樓上張某夫婦，兩人進門後就破口大罵，情緒特別激動。張某把韓先生一腳踢倒在鞋櫃上，祖父母聽到動靜後趕到客廳將韓先生抱住。拉扯中，張某妻子將韓的臉部和頸部抓傷，還將其祖父踹倒在地上，祖母也被打傷。張某父親這時也趕到現場，摑了韓先生一巴。

韓先生隨即撥打急救和報警電話。他表示，住院後，其祖父查出幾處受傷，且嚇得尿失禁，祖母也受到很大驚嚇。翌日早上，韓先生再次報警，他認為張某一家闖入自家屋內打人，涉嫌違法，希望警方予以處置。

根據韓先生說法，在做完筆錄後，張某一家並未出面道歉，並拒絕承擔他祖父的醫藥費，「前前後後住院半個多月，沒有賠過一分錢。」派出所介入後，警方曾提出兩家人和解，被韓先生堅決反對。他表示，是鄰居一家闖入他家，本來就是非法入侵，還把他和老人打傷住院，無論從哪方面說，他都無法接受和解。

韓先生事後被拘留8日。（北京晚報）

「警方不將打人者控制，也沒有要求我們一家去做司法鑑定，是輕微傷，還是輕傷，傷情鑑定沒出來如何證明打人者無罪？」韓先生對警方的處理態度提出質疑，並將事件發布到微博，引發網民廣泛關注。

報道指，據韓先生提供的錄音，發帖後不久，警方多次要求其刪除相關微博帖文和錄音。但由於張某曾稱絕對不賠一分錢，蠻橫態度令韓先生決定維權到底。2020年10月23日，因爆料的微博轉發量愈來愈大，韓先生被警方叫到派出所，通知她要接受治安處罰。

綏化市公安局北林分局行政處罰決定書顯示，韓先生與張某因噪音問題發生口角，「後雙方廝打，致不同程度受傷。」根據《治安管理處罰法》，將韓先生行政拘留8天。涉事派出所副所長接受內媒訪問時表示，該案公開公正，符合法律程序。

2020年11月18日，韓先生因不服治安拘留的決定，於向綏化市公安局提請了行政復議申請書。按照相關規定，公安局在接到申請7日內應轉達行政復議機關，並告知申請人。然而，韓先生表示，至今未收到回覆，警方還曾口頭告知他，如果有不滿可以向法院提訴。

2021年1月12日，韓先生收到哈爾濱客運段發來的離職通知，離職原因是接到警方通知韓先生有拘留史，據悉，他在該單位已供職7年。該單位負責人在接到內媒電話時，僅間斷表示「他除了拘留時間，都在公司正常上班，離職是單位告知他解除勞動合同」。

韓先生表示，雖然現在工作也丟了，但他將繼續提請行政複議，他認為，在自己家被打，就算還手也是正當防衛，「我對拘留我的做法表示有異議。對於公司解聘，他表示會找律師申請勞動賠償，「這不符合勞動法，不應以這個理由解聘。」

事件也引發網民熱議，不少人都對韓先生遭遇抱不平：

很多基層警察玷污警徽 一言不合就動手，基層懶政，辦事簡單粗暴 互毆為啥不都拘留？ 必須要嚴肅處理瀆職

（北京晚報）