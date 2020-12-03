黑龍江雪鄉腸仔賣15元遭吐槽太貴　當局喊冤斥網民「翻舊賬」

位於黑龍江省牡丹江市的雪鄉景區幾年前曾陷入「宰客風波」，飽受惡評。今年，隨著內地東北地區迎來多次降雪，雪鄉景區亦進入旅遊旺季，不少遊客選擇赴雪鄉一睹迷人的「北國風光」。但近日，又有網民表示，雪鄉的食品價格過高，一條烤腸仔就售價15元（人民幣，下同），引起廣泛關注。 隨即，當地官媒發表一篇題為「歎一聲雪鄉『竇娥冤』」的文章，指雪鄉經過多年的改進，已經不再是以前的樣子，現在「翻舊賬」、做出負面評價的網民是在故意抹黑雪鄉，要「讓其切身體會一下什麼叫『互聯網不是法外之地』」。文章一出，便再次惹議。

2017年，有遊客在網上曝光，在雪鄉旅行期間遭到旅館欺詐以及惡意宰客的情況，訂好房間卻遭店家強行換房，還以高價出售惡質食物，指出雪鄉「雪白心黑」；亦有遊客稱在雪鄉被旅行社強行售賣景點套票。2018年，有旅行社導遊強制要求遊客消費未果，甚至對遊客進行謾罵以及毆打。

當地政府在上述事發後，對涉事者全部進行了處罰，並對旅遊業進行了整頓。

今年11月26日，就再有網民爆料稱，雪鄉景區的食品價格過高，一條烤腸仔售價15元、茶葉蛋售價4元、玉米8元等等。有網民也附和到，相關價格並不合理，與日常生活中的價格有很大的差距。

當地旅遊局相關負責人周二（1日）表示，因為雪鄉一年的經營時間很短，「差不多兩個月左右」，加上雪鄉離牡丹江市區有160多公里，若遇大雪封山，其物流成本會比其他地方高很多，和其他景區相比，「它（景區）賣得並不貴」。負責人員又稱，雪鄉食品的價格平穩正常，而且均為明碼標價，「目前針對雪鄉的一些負面評論，很多都是網民在用三五年前的事情蹭熱度」。

黑龍江省委機關報《黑龍江日報》在事發後也發表題為「歎一聲雪鄉『竇娥冤』」的文章，稱雪鄉烤腸仔售價15元是有著交通和資源供給方面的考慮，且都是明碼標價，並未強制消費。文章又表示，經過多年的改進，雪鄉目前已發生了不小的變化，如果仍有人在藉以前的事糾錯，必要時，「得讓其切身體會一下什麼叫『互聯網不是法外之地』」。

文章中還提及，泰山山頂的礦泉水售價也不便宜。

不貴，泰山方面隨即表示「不背鍋」，據泰山景區工作人員介紹，泰山山頂的礦泉水價格僅5元，還是人力挑上山的，「關於泰山商品價格過高的投訴，今年到目前為止還沒接到」。

對此，有網民諷刺稱，雪鄉「不好好反思整頓優化，反倒是想拉人下水，結果被反殺」。

（綜合報道）