廣州漢驚覺住所被商場閉路電視包圍　睡房廁所皆被「監控」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-23 18:38

廣東廣州番禺區一名男子近日向內媒反映，其住所大廈對面的商場外牆突然新裝多個閉路電視，且方向對着其家的睡房、廚房、廁所等窗口，令他感到私隱權受到侵犯，要求對方整改。 事後，商場管理方已經調整好大部分鏡頭的角度。有律師提醒，管理方加裝高空拋物閉路電視的行為本身是合法或值得表揚，但不能逾越法律的底線，不能因此侵犯公民的隱私權。

家住市橋街西麗路光輝大廈的楊先生反映，本月18日，他發現與其住所僅一街之隔的西麗廣場外牆突然新裝上述閉路電視，認為其設置非常不合理，亦曾向社區居委投訴。對於商場管理方回應鏡頭是為了監控高空拋物而設置，楊先生表示不接受，並批評商場事前沒有和居民溝通過。

有內媒記者周四（21日）實地走訪發現，西麗廣場南側外牆頂端裝有4個閉路電視，且幾乎全都向着楊先生所住屋苑北側房屋的窗戶，而且經隨機採訪，發現部分居民仍未注意到自己家被「監控」，私隱可能受侵犯。

閉路電視的畫面均高清，即使晚上也能看清楊先生屋苑北側所有窗戶和房間。（南方都市報）

隨後，記者獲進入監控室觀察涉事閉路電視的畫面，發現畫面均高清，即使晚上也能看清楊先生屋苑北側所有窗戶和房間，假如居民踫巧開窗又開燈，內部情況幾乎顯而易見。

為此，西麗廣場工作人員表示將立即調整拍攝角度。至周四下午，楊先生反映其中3個閉路電視的角度已經調整好，不再直接朝向居民樓，尚餘一個鏡頭有待調整，並表示他現在放心多了。

閉路電視的角度被調整，不再直接朝向居民樓。（南方都市報）

對於事件，廣州市人大代表高玉華認為西麗廣場做法已超出合理的取證範圍，強調設置閉路電視監控高空拋物，應當經過慎重思考，並告知涉及的各方以及社區、公安等部門，做好備案。廣東保典律師事務所合夥人、公益律師廖建勳也提到，閉路電視可以裝，但不能侵犯公民私隱，並表示雖然《民法典》規定禁止高空拋物，但對監控高空拋物的配套設施尚未做出明確規定，因此呼籲立法機關對此進行細化。

（南方都市報）