內媒：手機App存在竊聽語音技術　市民個資或有洩漏風險

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-01 18:45

現今科技愈來愈發達，智能手機更成為大家的必須品。不過，有專家發現手機App存在竊聽現象，再次引起市民憂慮個人資料或會洩漏。

有專家發現手機App存在竊聽現象。（中新社）

內地《紅星新聞》報道，經專家測試發現，假如手機用戶經App發送語音，當手鬆開後，錄音事實上仍在繼續。技術人員將語音數據導出後，經過核對，證實當App偷聽測試程式運行時是可竊聽；當App偷聽測試程式退至後台，或者在手機處於鎖屏的情況下，錄音會持續一段時間後自行終止，而不同的手機操作系統，鎖屏下持續錄音的時長略有不同。

專家指出，手機App確實存在竊聽語音的技術可能性，但目前尚未發現有App會將語音短訊上傳後竊聽。

當App偷聽測試程式退至後台，或者在手機處於鎖屏的情況下，錄音仍會持續一段時間後才自行終止。（影片截圖）

近年來，不少市民都反饋疑似遭遇手機被「竊聽」，比如當自己在App上與朋友以語音提到某商品後，常用的某款購物類App就會出現同類商品資料推薦。顯然，若自己本來私密的訊息被App「竊聽」，甚至作為推銷資訊所需的數據加以分析，就已經屬於侵犯用戶的私隱權益。

據了解，2019年，Apple語音助手Siri就被揭偷偷上傳用戶語音，宣稱是為了提高Siri的服務能力，通過Siri的自我學習方式，讓Siri知道用戶需求。由於用戶民憤洶湧，Apple最終表示在預設情況下，將不再保留與Siri互動的音頻錄音，而是分析電腦生成的文字記錄，同時用戶可選擇是否提供錄音給Siri分析。

部分App設置冗長複雜的私隱條款，用戶或沒未能充分了解其中涉及個人私隱的內容，從而誤導用戶「同意」企業聽取語音。（影片截圖）

事實上，隨着大數據技術的流行，愈來愈多企業希望能通過掌握用戶數據作出行為與需求分析，從而為商業轉化提供重要參考。對於企業而言，掌握的某個用戶數據維度愈細分、數據量愈多，就愈有可能對其消費偏好進行分析和預判。若不法分子或黑客以此竊聽用戶語音中的私隱資料，可能對國家安全和個人私隱帶來不可估量的威脅和損失。

內地對於用戶私隱保障的管理強化，已經明確要求App獲取用戶包括語音在內的相關資料需要事先授權同意。不過，部分App設置冗長複雜的私隱條款，利用用戶沒時間精力或者受知識所限，無法充分了解其中涉及個人私隱的內容，從而誤導用戶「同意」企業聽取用戶語音等。

對此，有關部門需加大監管力度，比如盡快就此展開專門技術研究，進一步對手機App竊聽用戶語音的技術可能性進行全面檢測，並抽檢市面上常用App，對違規企業進行相應處罰。此外，不斷加強對企業包括竊聽語音在內的侵權現象治理，從立法層面加大違法成本。

（紅星新聞）