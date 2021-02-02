上海女因外賣員態度惡劣給差評　遭砸門恐嚇「不解決弄死你」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-02 11:45

上海的張女士給予外賣員「差評」後，翌日對方竟現身砸門，又恐嚇要求取消「差評」，「3分鐘不解決，我就弄死你」。 張女士報警求助，外賣員因尋釁滋事罪被警方拘留10日。

張女士的外賣訂單出問題，但與涉事外賣員溝通時對方卻不配合並且態度惡劣。（影片截圖）

獨居的張女士在1月16日晚上8時許點了一份外賣，由於外賣員不配合送餐，並且溝通時態度異常惡劣，於是張女士就給了外賣員「差評」。翌日中午，張女士在家休息，突然聽到有人在瘋狂地砸門，「我開門的時候，他已經把我家外面那扇門給砸開了、砸壞了，然後就一直在那罵我，然後我才反應過來可能是昨天的外賣員，然後他就一直在叫罵，就是恐嚇我說讓我趕緊把差評取消掉，然後就說弄死我之類的。」

外賣員要求張女士賠錢，張女士迫於人身安全，只能答應給外賣員轉賬200元（人民幣．下同）及取消差評。收到錢的外賣員，因為著急配送下一單就離開，但臨走前仍警告要想辦法取消差評，「不然我還會回來找你弄死你，要我以前的脾氣我就直接拿刀砍死你了！」

張女士報警求助後，涉事外賣員已因尋釁滋事被拘留10日。（影片截圖）

張女士事後向外賣平台投訴，客服就表示只是外賣員自身的問題，與平台無關，只賠償100元的優惠券及要求張女士報警。張女士報警求助後，根據警方出具的行政處罰決定書顯示，外賣員已因尋釁滋事被拘留10日。

（綜合報道）