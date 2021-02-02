肉餅西施｜南京95後女生創業賣牛肉餅　網民讚清純可愛神似周冬雨

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-02 16:17

江蘇南京的95後女生魏淑雅在街邊創業開店賣牛肉餅，外形清純甜美的她近日在網上走紅，受到很多網民的喜愛，還有網民說她綁麻花辮的樣子神似周冬雨。

95後女生魏淑雅在街邊創業開店賣牛肉餅，有網民稱她是「肉餅西施」。（現代快報）

據內媒《現代快報》報道，魏淑雅大學就讀食品科學專業，業餘時間會到校外兼職賺錢，逐漸有了創業的念頭。魏淑雅也喜歡旅遊和美食，她在西安遊玩時吃到了令她念念不忘的牛肉餅，於是去年6月畢業不久後便在街頭開了一間面積8平方米的牛肉餅店。「自己的存款加上父母支持的資金，又和好朋友借了一點錢，就把店開起來了。」

據悉，魏淑雅的小店開業至今大半年，平均每天能賣出七八百個牛肉餅，國慶期間甚至一天賣出了2千多個餅。朋友為她錄製整餅的短片，本來意在記錄創業經歷，卻意外令她在抖音上成為一名小網紅。魏淑雅清純的外形和有感染力的笑容，受到許多網民的喜愛，被稱為「肉餅西施」，甚至有人稱她神似電影《山楂樹之戀》的周冬雨。

圖輯｜周冬雨2010年主演張藝謀電影《山楂樹之戀》而成名：

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實際上，嬌小瘦弱的她其實很能吃苦。據魏淑雅介紹，她每天早上6點起床發麵，7點開始拌餡料，9點半把食材帶到店內邊做邊賣，一直到晚上9點半才關門，經常一天工作十幾個小時。對於在網上意外爆紅和餅店的好生意，魏淑雅稱這超出了原本的預期，但她預計未來可能也會遭遇一些困難和障礙，目前希望先把眼前的事情做好。

（現代快報）