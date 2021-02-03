立春8大禁忌：玩遊戲做劇烈運動都不宜　做這件事還可能衰足一年

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-03 12:45

立春起源：所謂的立春，意思是「春天開始之日」，而「立」是「開始」的意思。立春乃二十四個節氣當中之一，有立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至、雨水、驚蟄、清明、穀雨、小滿、芒種、小暑、大暑、處暑、白露、寒露、霜降、小雪、大雪、小寒、大寒等二十四個。

節氣是上古時代，農耕文明的產物，主要是用來劃分季節，幫助農夫耕田而產生的。節氣在商朝時只有四個，到了周朝時發展成八個，在春秋戰國時期，二十四節氣則已完全確立，西漢時期正式定立於曆法當中。

古人甚至把二十四節氣編識成一首小詩歌：「春雨驚春清穀天，夏滿芒夏暑相連；秋處露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。每月兩節不變更，最多相差一兩天；上半年來六廿一，下半年來八廿三。」

在傳統信仰中 立春有以下8大禁忌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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立春的習俗

主要是為了慶祝新的一年、新春的開始，並同時賦予新的希望而產生的活動。立春又名為「打春」、「咬春」，或稱「報春」。依照當時社會發展出不同的習俗。如迎春、咬春、踏春、鞭春牛、祭祀祖先的慶賀祭典活動與習俗。

迎春：迎春是立春的重要活動，分為預演及正式迎春。事先做好準備，進行預演，再正式迎春，目的是把春天接回來。

咬春：即為食用春天的食物。主要是春餅、蘿蔔、五辛盤（用蔥、蒜、椒、薑、芥五種辛辣食物調和而成）等。

踏春：也稱為春遊。在立春後，春暖花開的日子，與親友外出遊玩賞景。

鞭春牛：又稱鞭土牛。在東漢時泥塑「土牛」表示立春。盛行於唐宋兩代。將土牛打碎，人們爭搶春牛土，謂之搶春，以搶得牛頭為吉利。

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