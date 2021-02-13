《工作細胞》登陸央視有普通話配音　刪減戰鬥場面引熱議

撰文： 林小山 葉琪 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-14 10:11

曾經於2018年紅遍網絡的現象級日本動畫《工作細胞》，第一季在大年初二（13日）登陸央視六套（電影頻道，CCTV6），並且有普通話配音，引來不少關注。

CCTV6播出《工作細胞》。（影片截圖）

據介紹，CCTV6在當天上午8時35分播出《工作細胞》第1集。近年來，CCTV6有播出《One Piece 海賊王》、《名偵探柯南》劇場版等日本動畫節目。但除了CCTV6以外，央視其他頻道已有多年未有播放日本動畫，上一次可能要追溯到2008年春節期間播放的《哆啦A夢》動畫電影《大雄的宇宙漂流記》和《大雄的太陽王傳說》。

《工作細胞》在CCTV6播放時，可以發現仍有不少刪改，包括白細胞和入侵人體細菌的戰鬥場景幾乎全部被刪除，而且部分流血畫面亦被改為黑白，或者調成褐色。

據介紹，《工作細胞》劇情主要圍繞在一名運送氧氣到全身的紅細胞和一名負責與細菌戰鬥的白細胞，有對抗肺炎鏈球菌、流行性感冒病毒、小擦傷、食物中毒等各式各樣的劇情。《工作細胞》第二季和衍生劇於2021年1月在日本開始播放，原作漫畫則於1月底完結，最後篇章是對抗新冠肺炎。《工作細胞》最為人津津樂道之處是動畫由現職的日本醫生監修，醫學內容詳細正確，乃至播出後動畫公司收到許多日本學校請求授權使用動畫內容來製作教材。

CCTV6全稱「中共中央宣傳部電影衛星頻道」，是中國唯一的國家級專業電影頻道，製播工作獨立於央視體系之外，是由中宣部旗下直屬事業單位「電影衛星頻道節目製作中心」製作和播出，由中國電影集團承擔頻道的實際營運工作。

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（綜合報道）