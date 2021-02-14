牛年2021｜年初三「赤口日」習俗睡到飽　不出門拜年免招口舌是非

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-14 11:37

今天（14日）是農曆年初三，據官媒《新華網》報道，年初三又稱「赤口日」，古訓有言「初一早，初二早，初三睡到飽」，這一天當中有許多習俗，尤其是不要出門拜年，免招口舌是非。

報道指，根據中國傳統習俗，當日容易與人發生口角爭執，為防招惹口舌是非，各人均不出外向親友拜年，也不邀請賓客來訪，只留在家中祭祀神明，故赤口日亦稱為「小年朝」。

赤口日，講究的人還會在大年初三「貼赤口」求吉祥。選一張約長七八寸、寬一寸的紅紙條。寫上「出入平安」之類的吉利話。（網上圖片）

報道提到赤口日（赤狗日）的來歷。傳言赤狗是熛怒之神，遇之則有凶事，故此農曆正月初三是凶日，不宜外出及宴客；另外，「赤」字含「面紅耳赤」之意，外出如果沖犯赤狗，可能會與人爭執，爭個面紅耳赤。

[正末雲] 溫嶠今日出來時，有別勾當，也曾選日子，來日是個好日辰。 [唱] 來日不空亡，沒相妨，天生壬申癸酉全家旺，不比那長星赤口要堤防。 關漢卿《玉鏡台》第一折

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為了破解「赤口」帶來的不吉利，講究的人還會在大年初三「貼赤口」求吉祥。選一張約長七八寸、寬一寸的紅紙條。寫上「出入平安」之類的吉利話。貼在前門和後門的門頂上以求家中招財進寶，萬事如意。另外一張「赤口」則是放在垃圾上面挑到外面倒掉，有丟掉紛爭之意。

報道也指出，「初三睡到飽」的習俗也跟大年初一和初二走親訪友身體疲憊有關，春節中期需要找一天好好休息，以備有精力參加之後更多的節慶活動，剛好大年初三的許多習俗也恰好需要人們待在家裏才符合傳統。

年初三也是「老鼠娶親」的日子，當晚有「老鼠分錢」的習俗，同時在家中撒鹽、米和糕餅，這些給老鼠的食物稱「米粧」，寓意在新年間與老鼠共享收成。（視覺中國）

在一些地方，年初三也叫做「掃帚日」，因為有「散財」的忌諱，年初一和初二有不丟垃圾的習俗，必須等到初三這一天才能把這兩天的垃圾集中清理掉，而且這一天打掃房間的時候，要從外往裏掃，也不能做徹底的大掃除，這其中包含了人們「聚財」的美好願望。

年初三亦成為「小年朝」，源於宋代的宮廷節日，宋真宗大中祥符元年因傳有天書下降人間真宗下詔書定正月初三日為天慶節官員等休假五日，後來稱小年朝。清顧祿《清嘉錄·小年朝》中有記載「（正月）初三日為小年朝不掃地，不乞火，不汲水，與歲朝同」。

此外，傳說初三晚是「老鼠娶親」的日子，故當晚一般人都會提早睡覺，以免騷擾鼠輩親事。當晚亦會有「老鼠分錢」的習俗，在家中角落灑鹽、米、糕餅供鼠輩們享用，這些給老鼠的食物稱為「米粧」，寓意於新一年間與老鼠共享收成，希望老鼠新的一年可以不要咬壞各種家具。

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不同地方於赤口日有不同的習俗：清代期間，潮州人、客家人有「出郊展墓」的習俗，即到祖墳掃墓祭祀；在香港，不少人會到車公廟拜神祈福、或到黃大仙求籤、亦有人會到郊外遠足或參與賽馬活動。

許多人家還會在大年初三祭奠祖先，提醒着後人們不能忘本。初三晚上還有「燒門神紙」的傳統，要把年節時的松柏枝及節期所掛門神門箋等一併焚化，以示年已過完又要開始營生。「燒了門神紙，個人尋生理」，這寓意着到了年初三又有新開始。

日本赤口是在舊曆6月和12月的第一天。（網上圖片）

日本也有「赤口」，但理解上有所差異。日本仍保留「六曜」這觀念，即是「先勝」、「友引」、「先負」、「佛滅」、「大安」和「赤口」，而其中「赤口日」是在舊曆每年6月和12月的第一天，被日本人認為是陰陽道中八嶽卒神所支配的日子，不適宜辦喜事、公事、訴訟、契約，一天之中只有正午（早上11點至1點，馬的小時）為吉時，其餘時間皆凶。

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