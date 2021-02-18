河南警察與疑犯搏鬥時被利刃刺穿顱骨　經救治尚未脫離生命危險

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-18 21:18

2月9日，河南省周口市一名警察張寧博在與疑犯搏鬥期間，遭利刃刺入頭顱，導致頭部顱骨被刺穿，顱內淤血30毫升。 目前，疑犯已被警方拘捕；張寧博已經進行開顱手術，但就未完全脫離生命危險，仍處於昏迷狀態。

手持剪刀的王某用木棍、磚頭將警車擋風玻璃、車窗玻璃打爛。（中新網）

2月9日16時30分左右，扶溝縣公安局白潭派出所接報，指王橫村的疑犯王某持剪刀追砍其母親和女兒，因其情緒失控，持剪刀在路上危及他人安全，現場局面難以控制。正在白潭鎮小崗楊村慰問的張寧博接報後即時趕赴現場。

到達現場後，警方發現王某家附近聚集了許多圍觀群眾，便一邊疏散群眾、一邊引王某到另一個方向。期間，手持剪刀的王某還用木棍、磚頭將警車擋風玻璃、車窗玻璃打爛。

張寧博的頭部被剪刀刺傷，血流不止。（中新網）

其後，王某躲進自家院子二樓樓梯內，張寧博帶隊封住王某家的通道，在商討制服策略時，王某手持剪刀從樓上沖了下來，衝入到警方群中，搏鬥期間，張寧博的頭部被剪刀刺傷，血流不止。隨後，王某被警方成功制服。

惟張寧博傷勢愈發嚴重，當日17時30分被緊急送院救治，經過CT顯示，張寧博頭部顱骨被刺穿，顱內淤血30毫升，醫生建議立即做開顱手術。目前，已經進行了開顱手術的張寧博仍處於昏迷狀態，尚未完全脫離生命危險，當地多名專家正在全力救治。

（中新網）