四川男遺棄2歲親兒於商場　原因僅為因生活細節與家人爭吵

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-18 18:55

常言道虎毒不食子，然而四川眉山男子張某某，近日卻僅僅因鬧家庭矛盾，一氣之下決定將自己2歲左右的兒子遺棄在商場。慶幸小孩事後已被警員送回給家人，鑑於張男行為未造成嚴重後果，不構成刑事犯罪，民警對其進行嚴肅的批評教育，並責令寫下保證書。

事發於大年初五（16日），當時小男孩獨自一人在商場坐着，身旁還留有一張寫有「寶貝，我不忍心丟下你，爸爸的選擇出於無奈」的紙條，於是驚動警方介入。之後，民警一方面按照接收要求，將男孩送往中醫院體檢，另一方面則展開調查。

男孩已平安無事。（紅星新聞）

通過閉路電視，民警發現當日中午12時許，一名男子牽着男孩的手進入商場，之後留下紙條便獨自揚長而去。經核實男子是通過掃碼入商場後，民警立即與指揮平台聯繫協同找人。至晚上8時許，張男打電話到派出所，坦承是自己將孩子遺棄到商場。

最終，小男孩得以被送回其爺爺、嫲嫲手中，兩老不禁拉着民警的手慨嘆「如果孩子不見了，我們怎麼活得下去」。至於張某，經查後發現其僅因生活細節與家人發生矛盾，遂一氣之下將親生兒遺棄。民警於是對其進行嚴肅的批評教育，責令其寫下保證書，並將情況向鄉鎮相關領導反映，請求持續關注。

（紅星新聞）