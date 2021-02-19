網民翻祖母遺物發現附「神秘代碼」舊相　破譯揭半世紀前浪漫故事

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-19 12:42

現實往往比戲劇更賺人熱淚，雲南保山隆陽區一名網民日前發文，稱自己在整理祖母遺物時發現一張照片，且照片後面寫着一段「神秘代碼」，故希望網民一起解謎。 經過解讀，網民發現這是一組四角密碼，對照規則翻譯後，答案為「信任與愛就是我對你永遠的態度」，令一眾網民直呼浪漫，堪稱一部現實版的《無問西東》。

2月14日情人節當日，該網民再度發文，指經過歷時兩天的努力，謎底終於揭開，並向外界講述照片的來龍去脈。他表示，上述「代碼」意思是「信任與愛就是我對你永遠的態度」，但遺憾的是，照片上的男子並非他的祖父，據他推測應是祖母的某位喜歡她的同學，後者當時寄了該張帶有照片的明信片，並附上這段飽合愛意的密碼。

據該網民介紹，其祖母生於1935年，他自己曾聽祖母講過其初戀是中學同班同學。50年代，祖母去了邊疆，那位初戀則應徵入伍，到新疆當空軍。而在那個動蕩的年代，人們聯絡只好靠書信，奈何信件時常會因路途遙遠而寄失，聯繫也就慢慢的斷了。後來，祖母就在雲南德宏州瑞麗市某中學教數學兼任會計期間認識了他的祖父，後者當時是負責到各個少數民族寨子掃盲的語文老師。

至1976年，其祖父母終於回到故鄉，當時祖母曾試過找這位男同學，但始終不果，而隨着兩老先後離世，那些在邊疆的傳奇故事便從此塵封起來。最後該網民表示，某些記憶讓長輩自己留着會更好，正如祖母曾言道，後輩是無法體會那個年代的他們；又強調他們那代人留下所謂的魂其實並沒有丟，只是換了種方式活在每個年輕人心中罷了，「或許爺爺奶奶在天上看到這一幕，也是他們想要的吧」。

據了解，四角號碼為漢語詞典常用檢字方法之一，為中華民國第1任財政部部長、曾任商務印書館總經理的王雲五所發明。四角號碼檢字法採用數字0到9表示漢字四角的十種筆形，依序取字的左上、右上、左下、右下角的筆劃，得出四位數字，有時在最後增加一位補碼，稱為「附角」，故最多為五碼。至於「附角」的發明者則為商務印書館另一元老高夢旦。

（北青網）