熱爆中港台｜上海市監局證電動平衡車七成不合格　愈貴質量愈好

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-22 18:11

有「風火輪」之稱的電動平衡車，不僅深受內地市民喜愛，更熱爆港澳台。不過，上海市市場監督管理局近日公布的電動平衡車產品質量監督抽查結果顯示，檢測的20批次樣本中，將近七成不合格。

電動平衡車近年熱爆中港台。（視覺中國）

本次抽查的20批次電動平衡車樣本，均來自上海市的實體店和電商平台。其中，實體店抽樣2個批次，電商平台抽樣18批次。檢測的15個項目中，有6項發現存在質量問題，分別為防水性能、抗鹽霧腐蝕、超速保護、駐坡能力及保護、充電鎖止、防飛轉保護。

不合格的13個批次樣本中，不乏有內地傳統知名品牌及新品牌的產品，而電動平衡車超速保護項目合格與不合格的產品，在騎行過程中亦有非常明顯的差異。蘇州市產品質量監督檢驗院工程師袁致煥指出，合格的產品到限定速度時會有明顯翹板，即強制制動，且會發出警告聲響；不合格的產品則沒有制動反應及警報聲。

不少市民會將電動平衡車當成出行工具。（中新社）

除此之外，駐坡能力及保護亦是考核電動平衡車對消費者保護功能的重要項目。所謂駐坡能力及保護，其實是要求在規定的坡度上騎行電動平衡車時，隨時都能停駐，並能保持5分鐘，或者發出安全警告。同時，部分樣本的抗鹽霧腐蝕、防水性能都不合格。

目前，內地生產電動平衡車的企業已有將近1000家，主要集中在浙江、廣東和江蘇三省。專業人士指出，內地電動平衡車年產量雖然高達400萬輛，但總體質量水平一般，產品質量參差不齊，價格差異明顯，價格最低僅2、300元（人民幣，下同），最高上萬元。

專業人士表示，電動平衡車的關鍵部件主要有電池、控制器、電機和充電器，各家供貨商的價格差異巨大，而關鍵部件的價格差異，往往對成品質量產生有直接影響。在本次的抽檢中，600元以下的10批次樣本，僅1批次合格；1500 元以上的4批次則全部合格。

事實上，行人不可在道路上使用電動平衡車。（中新社）

據內地《道路交通安全法實施條例》規定，行人不得在道路上使用滑板、旱冰鞋等滑行工具，意味只能在機動車道、非機動車道和人行橫道等道路以外的場景使用電動平衡車。

不過，部分電動平衡車品牌卻以「代步」、「出行」等詞語宣傳產品的使用功能。專業人士認為，商家的誤導，在某種程度上促使不少不知情的消費者，將把電動平衡車當成出行的交通工具，從而導致交通意外發生。

（央視）