初七人日︱傳統上有「三吃四做一禁忌」　食要「撈起」忌責罰孩子

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-18 13:14

農歷新年習俗禁忌多多，除了年初一不宜洗頭、初三「赤口」不宜拜年外，初七（2月18日）「人日」其實亦有禁忌，傳統上更有「三吃四做一禁忌」之說。

「人日」即人類的誕辰日。相傳女媧創世時，前6天分別造出雞、犬、豬、羊、牛、馬，直到第7天才造出人，故正月初七又稱「人日節」。據了解，「人日」起源於漢朝，魏晉朝代之後開始重視。

相傳女媧創世時，第7天才造出人，故正月初七又稱「人日節」。（網上圖片）

「人日」有「三吃四做一禁忌」的習俗。所謂三吃，即吃麵、七寶羹、及第粥。吃麵寓意是用麵條纏住歲月的雙腿，有長壽之意。除了正月初七，正月十七、正月二十七亦被視為「人日」，因此小孩、大人和長者都要在上述3日依次吃麵。

七寶羹即是將7種不同的食材做成羹，不同地方的做法各有差別，以廣東潮汕為例，七寶羹會用芥菜，芥藍，韭菜，大蒜，芹菜，厚合，春菜等蔬菜同煮。而吃及第粥則寓意高中狀元。

所謂四做，即戴人勝、贈花勝、撈魚生、登高。人勝是一種頭飾，又稱彩勝、華勝，漢族女子會用材質、絲帛、軟金銀等材料製成小人的形狀，再戴在頭上、貼在衣服上或家中的屏風處。花勝則類似人勝，同樣用彩紙或其它材料做成，形狀多為花朵，再贈與對自己重要的人。

撈魚生又稱為「撈起」，材料包括魚片、生菜絲、西芹絲、紅蘿蔔絲、沙葛絲、黃瓜絲、紫包菜、薑絲及花生碎等，撈起時更要不停喊道「撈啊」，且要愈撈愈高，寓意來年步步高升，風生水起。在古時，「人日」要登高出門，上至皇親國戚，下至黎民百姓都要全家出遊，還要吟詩作對，也是對遠方親人的惦念和祈福。

初七是人的生日，人日要尊敬每一個人，因此忌吵架打罵。古時的風俗，認為正月罵人會敗興一年，所以孩子犯錯後，家長也不能責罰，就連官府亦不能處決犯人。

（綜合報道）