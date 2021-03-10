山東7歲女日跑最多10公里救病姐惹議　母親自解畫稱絕不亂花捐款

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-10 21:04

山東聊城10歲女孩小涵去年6月確診患有重型再生障礙性貧血，吃藥無果後現時只能等待進行骨髓移植。為了給姐姐捐骨髓，7歲且只有20公斤重的妹妹琪琪聽從醫生的話，開始增重鍛煉並每天跑步，一天最多跑過10公里，並已堅持20天。孩子母親于曉燕周二（9日）表示，外界的個人捐款她都記在了本子上，不會亂花，因這都是救命錢。

事源去年5月，小涵突然流鼻血且渾身沒勁，體上還有淤青，惟心想可能是上火或不小心撞到桌椅，于曉燕便不以為然。可到同月31日，小涵開始發燒，不敢再耽誤的于曉燕便趕緊帶女兒到醫院檢查，結果發現，正常人的血小板數值應在100至300左右，但小涵的數值竟只有4。最後，小涵被診斷為再生障礙性貧血。

小涵確診證明。（紅星新聞）

消息對于曉燕一家來說猶如晴天霹靂，後來，小涵轉到了濟南的千佛山醫院，醫生給出的方案是先清除殘留再做骨髓移植，而為配合前期治療，刺激骨髓造血，小涵足足吃了8至9個月的藥物，期間一旦被查出血小板數量極低情況，小涵便需要輸血小板，每次需耗資1740元（人民幣．下同），而且效果難言良好，輸一次撐不到15天，家人另外也要打起十二分精神留意小涵的一舉一動，以免其破皮。

慶幸的是，由於骨髓和姐姐的匹配程度非常高，剛上小學一年級的琪琪專程從聊城來到濟南，希望救姐姐。可是，琪琪身材瘦弱，醫生建議其增重到25公斤才可救人。於是，小涵開始每天鍛煉，和媽媽從早上8時就開始在在江邊、街道跑步，最多一天跑了10公里，「跑累了就吃好吃的，媽媽也陪著我，我之前抽了15管血都沒有哭呢」。

不過，「跑10公里救姐姐」的消息登上熱搜後，卻引起不少爭議。有網民認為造血幹細胞移植的供者有多種來源，比如父母或者中華骨髓庫都可以選擇，質疑為何要由小小的琪琪去承受。對此于曉燕解釋，自己和丈夫的配型只有5點相合，相反琪琪10點全部相合，匹配程度非常高，同時由於擔心出現排異情況，這樣費用相對較高，因此她也沒有選擇配型中華骨髓庫。

孩子得病後，于曉燕一家已花光了所有的積蓄，光是前期的治療加各項檢查已經花了約20萬元，當中不少更是向親友借的錢，至於後期骨髓移植的費用，至少還需要50萬元。

于曉燕表示，外界的個人捐款她都記在了本子上，不會亂花。（紅星新聞）

對於個人聯繫方式經媒體曝光後，引發多名網民直接轉賬捐款，于曉燕出示了相關記錄，顯示金額多數為100、200元。至目前她經支付寶及微信合共收到2.8萬元的捐款，此外，濟南89歲老人王德隆更捐贈了3萬元現金。

她強調，這些都是給孩子的救命錢，自己絕不會亂花，並都一一記在了本子上，「如果移植不成功我會永遠失去我的孩子，所以這些錢只會用於救治她」。

（紅星新聞）