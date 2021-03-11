共享經濟｜玩具租借每周僅幾十元　專家：做好清潔有利大眾接受

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-11 21:03

全球逐漸步入共享經濟時代，小至行動電源、單車，大至汽車、辦公室都可以共享。近期，江蘇南京市就出現了共享玩具店，採用「以租代賣」的方式，希望為家長解決為小朋友買玩具的「甜蜜負擔」。

在南京河西某購物中心內經營一間共享玩具店，除了可以買玩具，該店還提供租賃玩具的服務。店內放有各個年齡段、性別的小朋友玩具，包括芭比娃娃（ Barbie）、賽車、玩具槍、繪本等，一應俱全。店員介紹，由於商場周邊小區多，所以不少家長會在周末帶孩童到店選購和租賃玩具。若顧客在租賃時發現孩童特別喜歡某件玩具，更可以優惠的價格購買。

店員表示，客人可以充值會員卡或者只租一件玩具，且租金實惠。以樂高（Lego）玩具為例，一套售價599元（人民幣，下同）的玩具，充值成為會員後租金僅為售價的一折，即每周59.9元。租用期到後可以天續租，一天的租金約5、6元。若客人只租一件玩具，租金同樣是59.9元，但必須以2周起租，且要繳納約500元的押金。

店員續稱，該店設有網上商城，客人可在網上選擇玩具，南京城區內提供送玩具上門，亦可以在網上下單後到門店自取。對於租賃期以每周計算，店員解釋稱，大多小朋友只會玩上一個星期，所以該店一般以一周起租。

智能玩具共享櫃放有多輛玩具車。（現代快報）

除了共享玩具店，南京棲霞區經天路的某大型商場內亦有一個智能玩具共享櫃，櫃內放有幾輛共享玩具車。有家長透露，玩具車玩10分鐘收費15元，認為租金偏貴。商場客服表示，共享玩具車只可在商場內使用，且不能到靠近電梯等危險區域，而工作人員會定期清潔護理玩具車。

支持「共享玩具」模式的家長，一般認為可以付更少的錢，讓孩子體驗更多的玩具。然而，不少家長對「共享玩具」模式持觀望態度，當中以玩具是否乾淨為主要考慮因素。有家長表示，孩子現年1歲多，正值好奇心旺盛的時期，任何玩具都喜歡把玩或放入口中啃咬，並坦言即使商家有消毒清洗玩具，他自己亦會介懷，因此寧願花錢買新玩具，「等孩子再大一些，不會隨意吃手、啃咬玩具的時候，我應該能夠接受租用」。

事實上，早於2000年，中國已出現玩具租賃行業，隨着近年共享經濟的發展，玩具租賃再次浮現在大眾眼前。東南大學經管院教授浦正寧認為，作為新興行業，玩具租賃行業符合節約資源、保護環境的綠色消費模式和商業模式，同時也會存在一定問題，包括價格、質量、消毒清潔等。

浦正寧建議，商家將租賃玩具的選擇權交給家長和孩子，遇到要求退租玩具的情況能盡快處理解決，並把玩具的消毒和安全保障做好，才能令大家沒有後顧之憂，更容易接受「共享玩具」模式。

（現代快報）