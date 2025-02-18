西安一醫院被離職員工舉報　急救車存在過期藥　衛健局：停業整頓

綜合內媒報道，近日，西安雁塔仁濟醫院遭離職員工舉報，稱急救車內存在過期藥品。2月17日，西安市雁塔區衛生健康局回應，事件屬實，已責令醫院停業整頓。



西安雁塔仁濟醫院。（大風新聞）

舉報人王女士。（影片截圖）

西安市民王女士表示，她此前在西安雁塔仁濟醫院工作，醫院的急救車內存在過期藥品，內部檢查時只會打勾記錄而不會更換。若是遇到外部檢查，則是收到消息後提前一天更換藥品：去另一家醫院購買新藥換掉過期的藥品。

工作不到一個月後，王女士便辭職了，近日內媒記者和小王去醫院調查時，便發現有藥品為空盒子，還有藥品有效期至2024年10月5日，但在記錄單上為2025年7月過期。

藥品有效期至2024年10月5日。（影片截圖）

有過期藥品。（影片截圖）

2月17日，西安市雁塔區衛生健康局發佈情況通報稱，經現場核查，涉事醫院二樓輸液治療室急救推車中存放有過期藥品，執法人員對過期藥品進行了現場扣押。

雁塔區衛生監督所已責令醫院停業整頓，對其診療行為規範性進行核查。雁塔區長延堡市場監管所已對該院立案調查，並將依法依規嚴肅處理。