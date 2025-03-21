嫖客拒付2.6元　代駕揭KTV「三陪」黃幕　溫州夜場遭「洗太平地」

浙江溫州近期多家娛樂場所遭警方查處，起因竟是一宗2.6元（人民幣，下同）的代駕車資糾紛。事件經由一名代駕司機報警揭發，意外扯出當地涉黃KTV提供有償陪侍服務，最終導致警方全面整頓溫州夜場，被網民形容為「憑一人之力掀翻整個夜場」。



貴州廣播電視台新聞節目《百姓關注》3月20日報道，浙江溫州代駕司機成先生表示，3月15日他接到一張代駕訂單，協助一名寶馬車主駕車前往當地某間KTV，車程約半小時，費用為52.6元。途中該名車主語言露骨，並透露前往的KTV提供有償陪侍服務，「有女子在報價」。然而車主下車後僅支付50元，拒付餘下的2.6元車資。

浙江溫州娛樂場所近日遭警方打擊，原因卻是為了2.6元人民幣的車資。有代駕司機因寶馬車主欠付2.6元車費，於是報警揭發對方光顧有三陪（陪酒、陪洗浴，陪睡）小姐的涉黃KTV，累及當地夜場被「洗太平地」。（網絡照片）

成先生表示，他多次打電話和傳送簡訊追討車資，但對方拒接電話，僅回覆簡訊「你有病吧」，令他憤而返回KTV現場堵人，並拍下該車主與友人攜帶5名年輕女子進房畫面。成先生透露，該KTV每位陪酒女子費用高達1000元，「五、六千元揮金如土不眨眼，卻拒付2.6元」，令他極為不滿，遂報警處理。

當地警方接報到場後，該車主仍態度傲慢，聲稱因駕駛過程中遇紅燈而須扣除2.6元費用。成先生向警方提供行車記錄器影片與現場拍攝的對話紀錄，揭發車主涉嫌光顧提供三陪（陪酒、陪洗浴，陪睡）服務的KTV。

警方最終將涉事車主及多人帶走調查，該間KTV因涉黃被查處，多名涉案人員被捕，並連帶引發溫州全市夜場遭全面檢查，多間KTV因不規範經營而被處罰。

成先生表示，他已收回全部52.6元代駕費，對於事件引發的連鎖效應，他坦言「我把他們生意變差了，但我覺得跟這個沒有關係，也有人調侃我說會有人來找我麻煩，我也不太在意」。