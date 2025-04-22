帶逾70萬現金「隱居」山洞晝伏夜出　網逃人員雲南落網

近日，一外地網逃人員在雲南巧家縣落網，該人員身背70萬元人民幣的現金「隱居」山洞，導致只敢白天在山洞睡覺，晚上才外出到街上購物。目前案件移交工作正在進行中。



4月16日，在巡邏至轄區一片原始松林時，巧家縣藥山鎮義警隊員發現密林深處山洞內隱約有人員活動跡象。面對這可疑的情況，義警隊員立即進入山洞查看，結束發現了一名長髮遮臉、衣著邋遢的男子，對方看見義警隊員後隨即神色緊張地躲避，義警隊員初步判斷此人可能是偷獵人員，並將情況上報至藥山派出所。

之後，藥山派出所民警迅速趕往現場，沿著義警隊員指引的路線前往涉事山洞，最終在山洞外的鄉間小道上成功攔截正準備轉移的可疑男子。而令人意外的是，盤查期間，民警發現男子隨身攜帶的雙肩包內竟裝有70餘萬元的現金，讓民警意識到事情並不簡單，決定將該男子帶回派出所進一步了解情況。

男子帶逾70萬現金「隱居」山洞終落網。（網上圖片）

經調查，該男子名為陳某，在2025年1月10日因打官司偽造人民法院判決書（偽造國家機關公文）被戶籍地公安機關列為網上在逃人員，其間一直潛逃至外地生活。

陳某表示，他的內心自今年1月以來一直備受煎熬，整日擔驚受怕，白天只敢在山洞睡覺，晚上才敢外出到街上購物，本以為取出現金潛逃至外地，隱匿在深山之中便可躲避法律懲罰，卻沒想到會被發現，「我想著遲早有一天都會被抓，只是沒想到是這種方式」。