73歲名導滿頭白髮送孩上學撞車　直播賣貨養4孩：最小的才6個月大

內地73歲名導張紀中是劇集《笑傲江湖》、《天龍八部》等的製作人，他在2017年迎娶細31歲的助理杜星霖，父女戀曾轟動一時，兩人共育有4個孩子。5月6日有內地網民分享一段影片稱她媽媽開車時被張紀中撞到了，張紀中當時急著送小孩去幼兒園，跟網民的媽媽表示，「我先去送小孩，我不會跑，我是張紀中。」



但是網民母親表示，「不好意思，我不認識張紀中」，最後雙方留了電話。張紀中送完孩子上學後，回來處理這件事情，交警判定張紀中全責，張紀中給網民媽媽留了電話，網民還曬出張紀中在現場的照片。



張紀中送孩子上學時撞到私家車。（網絡圖片）

照片中張紀中坐在路旁花壇邊，凝視著不遠處的兩台事故車，有點鬱悶。（網絡圖片）

照片中，張紀中滿頭白髮，穿著白色T恤和卡其色褲子，等待交警的，他坐在路旁花壇邊，凝視著不遠處的兩台事故車，有點鬱悶。

在等待的過程中，張紀中還跟網民的媽媽聊天拉家常，說他有四個孩子，小的才6個月，大的已經10歲了，他要拍短視頻養孩子。

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據此前報道，73歲的張紀中和43歲的嬌妻杜星霖育有2子1女。2024年3月杜星霖宣布再次懷孕，去年10月18日張紀中在微博公布囡囡「小龍珠」出世的消息：「《小龍珠帶着愛乘雲飛來》龍珠，16:38分6.96斤，乘着雲，閃着耀眼的光，在期待中降生，帶來了滿屋子的歡娛。」

內媒報道指，最近幾年，張紀中轉型做短視頻，還經常跟老婆一起直播賣貨，有數據顯示，2024年夫婦兩人靠帶貨狂攬2.3億。

內地73歲名導張紀中是劇集《笑傲江湖》、《天龍八部》等的製作人。（微博@張紀中）

本身已有兩子一女。（微博@張紀中）

相差31歲！（影片截圖）

高齡產婦。（影片截圖）

溫馨。（微博@張紀中）

昨日（18日）張紀中在微博公布囡囡「小龍珠」出世的消息。（微博@張紀中）

慈父。（微博@張紀中）

好偉大！（微博@張紀中）

難掩喜悅！（微博@張紀中）

勁！（微博@張紀中）

一家人。（微博@張紀中）

一家六口！（微博@張紀中）

73歲再做爸爸！（微博@張紀中）