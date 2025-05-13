沙縣小吃進軍中東首店沙特開張　首日營業額破5萬多款菜品售罄

相信大部分中國人對「沙縣小吃」都不會感到陌生，而作為中國廉價小吃的代表，沙縣小吃的沙特阿拉伯旗艦店周日（11日）在首都利雅得國際會展中心開業，成為了首家在中東開張的沙縣小吃加盟連鎖店，亦即是說這一「國民小吃」正式進軍中東市場。



在90後的店主張世超的鏡頭中，招牌上的經典的「吃豆人」官方商標清晰可見。該店廚房採用半開放式，搭配橙色餐椅與白色餐桌，簡潔明亮。而甫一開業，店內已座無虛席，不少華人、華僑和當地市民都前來捧場。開業首日，營業額就突破5萬元人民幣，多款手工傳統沙縣小吃皆售罄。

店內座無虛席，不少當地人捧場。（沙縣區融媒體中心）

在沙特工作13年、來自江蘇的周巍聽說沙縣小吃開業，當天一早便趕來支持。他表示，自己嘗了一口拌面，發現和國內的味道一模一樣，認為在異國他鄉吃到這麽正宗的中國美食，一下子就感覺回到國內了，並希望以後能在沙特吃到更多中國美食。

在菜品上，店內提供了大眾熟知的「四大金剛」拌面、扁肉、蒸餃和燉罐，更有湯粉面、套餐飯、炒粉面飯等12類、60多種菜品。而為了迎合當地消費者口味，店鋪更在菜品上進行了精心調整。

當地食客與職工們一同為沙縣小吃點讚。

據介紹，張世超是土生土長的沙縣人，過去主要從事工程建設，「一帶一路」倡議以來，中國與中東國家在基礎設施建設領域的合作不斷加深，越來越多的企業、項目和建設者到當地，看好當地廣闊發展前景的他原本也計劃來沙特考察工程項目，但期間他意外發現，當地的中餐選擇性較少，便萌生開家沙縣小吃店的想法。

借助共建「一帶一路」契機，近年沙縣小吃積極出海，一方面依托「沙縣小吃及圖形」集體商標，先後在日本、美國、英國等77個國家和地區完成商標註冊申請工作，並在多個國家落地；另一方面則加大海外小吃人才培養和儲備力度，先後舉辦沙縣小吃海外培訓班15期，為法國、日本、印度尼西亞、加拿大等國的合作公司培訓技術骨幹。目前，沙縣小吃的海外門店達229家，輻射全球79個國家和地區。