旅客藏230萬美元現金入境　福田口岸斷正　網民：現實比電影刺激

據「海關發佈」微信公眾號消息，近日，皇崗海關在福田口岸旅檢渠道查獲一名旅客違規攜帶未申報的美元現金230萬進境案。



旅客攜帶230萬美元現金入境。（海關發佈）

旅客攜帶230萬美元現金入境。（海關發佈）

皇崗海關關員在福田口岸旅檢進境大廳對旅客及行李物品進行監管時，發現一名經「無申報通道」通關的旅客攜帶的行李機檢圖像異常，遂引導其到查驗區作進一步檢查。經查驗，海關關員分別在該旅客的行李箱、背包內查獲成捆的100面額美元現金20捆、3捆，每捆均為10萬美元，共計230萬美元，折合人民幣超1600萬元。

旅客攜帶230萬美元現金入境。（海關發佈）

旅客攜帶230萬美元現金入境。（海關發佈）

海關提醒：根據相關規定，入境攜帶外幣現鈔超過等值5000美元的，應當向海關書面申報。

網民評論：

「現在美元越來越不值錢了，我五塊一斤收了吧。」

「1600萬元，彩票都要中4次。」

「230萬 !!!! 還是美刀 !!!! 現實比電影刺激。」

「我天這幹什麼買賣這麼多錢啊，還是美金。」

「電視裏的錢是道具，這裏的都是真的。」

「哇，還是美金，港劇里見過。」

