山東德州小學樓頂太陽能板墜落砸中3童致1死　官方：為大風所致

近期，有網絡消息稱山東德州一間小學樓頂的太陽能光伏板墜落，砸中4名小學生，其中一名學生搶救無效死亡。對此，當地鎮政府確認事件表示，光伏板墜落因大風所致，正在安撫家屬情緒。



6月11日，山東神頭鎮人民政府發布官方情況通報。6月9日傍晚，神頭鎮遭遇強對流極端天氣，風力超過11級。神頭鎮中心小學3名學生被高空墜物砸傷。學校第一時間組織就醫，兩名學生傷勢較輕，一名學生經全力救治無效死亡。



有網民在網絡發文稱，山東省德州市陵城區神頭鎮中心小學，其2017年安裝在樓頂的光伏板掉落，砸中了4名學生，其中包括其妹妹，後緊急送醫。送醫後，妹妹搶救無效去世。

網民在網絡發文稱，自己妹妹被學校光伏板砸中死亡。

對此，神頭鎮政府工作人員說，確有此事，事發於6月9日下午，事件還在進一步核查處置。

「家屬那邊的情緒應該是穩定了。」該工作人員說，事發原因系當日出現大風天氣，「我們現在就是先安撫家屬，畢竟孩子的生命是最大的。」「剩下的孩子聽說是輕傷，有一個是重傷，具體需要和相關負責人了解。」

陵城區氣象台2025年06月09日11時24分發布雷雨大風黃色預警信號顯示：預計下午到夜間陵城區全部鄉鎮和街道有一次強對流天氣過程，降水分布不均，伴有雷電和8～10級局部11級以上的雷雨大風，局部有短時強降水和冰雹，強對流主要集中在15時至22時，此次強對流天氣過程雷雨大風強、對農業生產、高考、交通運輸和室外作業等有不利影響，請注意防範。

另據此前報道，周一（6月9日）傍晚，山東濱州遭大風侵襲，一名重205斤的18歲男子被吹倒，頭部觸地並翻滾一圈，所幸身體並無大礙，他直呼「這麽大第一次遇到這麽大的風。」