武漢男將蟲拍死眼內　痕癢10日後醫生竟夾出4條活蟲

61歲的武漢市民張先生近日因左眼突發紅癢、異物感強烈，急赴武漢普瑞眼科醫院就診，結果檢查出令人震驚的事實：他的左眼結膜囊內，竟藏著4條不停蠕動的白色線蟲。幸而，該院業務院長程旭康精準操作，成功取出這些「不速之客」，並對張先生的眼部進行徹底治療。目前，張先生眼部已無大礙。



據報道，剛退休的張先生熱衷旅遊，十天前與朋友前往山區徒步時，左眼被蟲子「襲擊」。他下意識用手驅趕並揉眼，導致蟲子被拍死在眼中。回武漢後，張先生持續感到眼睛不適，伴隨眼白充血、瘙癢加重，於6月19日前往武漢普瑞眼科醫院求診。

程旭康院長通過裂隙燈顯微鏡檢查，發現張先生左眼結膜囊內有數條細長白色線蟲在蠕動，確診為結膜吸吮線蟲感染，俗稱「東方眼蟲病」。他隨即分兩次用鑷子小心取出4條活蟲，並進行結膜囊沖洗和藥物治療，成功解除危機。

活蟲被取出。（極目新聞）

張先生接受檢查。（極目新聞）

程院長介紹，結膜吸吮線蟲常寄生於貓狗等動物的眼結膜，通過果蠅傳播至人眼。果蠅叮咬受感染動物的眼分泌物後，蟲卵在其體內發育成幼蟲，再通過果蠅接觸人眼傳播。此病多累及單眼，症狀包括眼癢、疼痛、流淚、眼白發紅等，若延誤治療，可能引發角膜渾濁甚至眼瞼外翻。

程院長特別提醒，夏季是蠅類繁殖高峰期，也是結膜吸吮線蟲感染高發期。戶外活動時，切勿用手揉眼或拍打飛入眼睛的蟲子，以免蟲體破裂釋放寄生蟲或毒液，引發炎症甚至角膜損傷。家中養寵物者應定期為寵物驅蟲，降低感染風險。

專家建議，戶外活動時應注意防護，避免蚊蠅接觸眼睛。如出現眼部異物感、紅腫或分泌物異常，應及時前往專業眼科醫院就診，以免小問題釀成大麻煩。