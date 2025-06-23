女子攜瀕危石珊瑚闖關羅湖口岸斷正　隔日13男女腰胸藏珊瑚同被查

據「海關發佈」公眾號消息，近日，羅湖海關在旅檢進境渠道查獲14名旅客走私593株瀕危石珊瑚入境內地案。



第一天。（海關發佈）

第二天。（海關發佈）

瀕危石珊瑚。（海關發佈）

文中稱，羅湖海關在對進境旅客進行監管時，發現1名女性旅客衣著寬鬆、行色匆匆，海關關員隨即對其進行攔截檢查。經查驗，在其腰腹部查獲使用透明膠袋包裝的疑似活體珊瑚66株。隨後，經排查分析，發現另外13名旅客與該名旅客存在高度關聯性。

海關在9名旅客腰腹部、胸部、膝蓋等處發現使用透明膠帶等工具藏匿的疑似活體珊瑚377株。（海關發佈）

隔天，海關關員發現該13名旅客在10分鐘內集中通過羅湖口岸旅檢入境大廳，其中7人為女性，6人為男性，海關關員隨即對他們進行攔截檢查。經檢查，在9名旅客腰腹部、胸部、膝蓋等處發現使用透明膠帶等工具藏匿的疑似活體珊瑚377株，在4名旅客衣服及褲子口袋內發現疑似活體珊瑚150株，以上物品均使用透明膠袋包裝。

海關在9名旅客腰腹部、胸部、膝蓋等處發現使用透明膠帶等工具藏匿的疑似活體珊瑚377株。（海關發佈）

瀕危石珊瑚。（海關發佈）

經問詢，該14名旅客均承認以上物品為替他人攜帶入境，並收取「帶工費」。後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，上述疑似活體珊瑚均為石珊瑚目物種，被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ，並核准為國家二級保護動物。目前，該案已移交海關緝私部門進一步處理。

海關提醒：根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止攜帶瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。