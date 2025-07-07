40度高溫無冷氣　山東高校｢一晚進五六輛救護車｣　學生：草菅人命

內地北方持續高溫下，山東省多所高校近日接連爆出校園酷暑危機。7月7日，青島大學一名校工被發現在住所內疑似熱死，事件登上微博熱搜榜首；同日，煙台南山學院再被學生爆料「一晚開進五六輛救護車」搶救中暑學生，輿論矛頭直指校方未安裝空調、資源傾斜留學生等問題，引發內地社會對高校人文關懷缺失的激烈討論。



此前已有報道稱，煙台南山學院東海校區因宿舍高溫問題，導致該校學生在無空調環境下酷熱難耐，多人中暑暈倒。據學生描述，宿舍僅配備懸掛式小風扇，「風力微弱且吹出熱風」，學生需頻繁沖涼降溫，「但不到20分鐘又滿身是汗，昨晚2點多才睡著，早上6點就被熱醒」。更有學生透露，部份同學因中暑被救護車送醫，但校方當時回應稱屬「極個別情況」，並強調中暑學生「身體無大礙」。

學生寧滯留超市避暑。（極目新聞）

7月7日，最新爆料顯示，該校情況持續惡化。多名學生發布影片稱，6日晚間校內再現救護車密集進出，「一晚上開來五六輛」，有學生被抬上擔架送醫。有學生接受內媒《北京時間》採訪表示：「宿舍裡大約有35度左右，比外面熱很多，沒有空調，風扇也不好用。」

面對質疑，校方起初竟回應「這個情況目前還沒有聽說」。然而，在學生拍攝的影片中，明顯能看到救護車車燈閃爍，正在停放擔架，即使未必學生是因酷暑導致不適，也能確認是有學生需要救治。

而後事件登上熱搜，與今日早前「山東青島大學校工疑熱死」一同引發輿論爭議後才改口，稱已安排資金啟動空調安裝工程，承諾暑假期間完成線路改造。同時採取多項措施開展防暑降溫的工作。並稱，學校將進一步做好學生服務工作，營造良好的生活學習環境。

事件中更引發網民公憤的是，有該校學生揭露校內存在嚴重的資源傾斜問題。網絡帖文顯示，留學生宿舍配備空調且「做飯工具一應俱全」，而國內學生宿舍不僅無空調，連基本用電都受限制。學生更痛批校方「草菅人命」，質疑「線路老化」僅是藉口，「為何留學生樓就能承載大功率電器？」

面對輿論壓力，煙台市教育局7日僅表示「已督促學校盡快完成考試放假」，未直接回應空調安裝時程。煙台南山學院工作人員則表示，需要在線路改造完成以後才能安裝空調，此外學校也在研究放假時間。

另據「山東天氣」官方公告，7月6日，山東部份地區出現37℃至39℃的高溫，局部地區甚至達到40℃以上。受副熱帶高壓控制，8日~13日，山東省內部份仍有37℃以上的高溫天氣。