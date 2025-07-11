家中水龍頭流「電水」　南京業主：小區多處地線被盜憂安全隱患

近日，江蘇南京市浦口區泰山街道明發濱江新城小區的業主車先生遭遇了一件怪事，其新家水龍頭流出的水竟然帶電。他發現手腳接觸水流時有麻電感，隨即用電筆測量，驚訝地發現水中電壓高達12至36伏。經過多方求證，車先生得知，小區內多處地線被盜，導致漏電安全隱患，問題令人擔憂。



地線是保障用電安全的重要設施，能將電器漏電的電流導入大地，防止人體觸電。然而，地線多為銅質金屬，具有回收價值，成為不法分子盜竊的目標。車先生向小區弘陽物業了解得知，小區交付十餘年後，地線曾遭盜竊，屬歷史遺留問題。因小區經歷物業更換，追查當年具體情況已十分困難。

業主發現手腳接觸水流時有麻電感，隨即用電筆測量，驚訝地發現水中電壓高達12至36伏。（紫牛新聞）

車先生隨後聯繫了南京江北新區供電公司。供電公司工作人員迅速上門檢查，確認地線缺失，但表示地線屬客戶資產，根據《供電營業規則》，電能表以下的線路由用戶或物業負責維護。供電公司建議車先生聯繫專業電工處理。車先生隨即請來師傅維修，目前家中漏電問題已解決。

雖然自家問題得到解決，車先生卻對小區及周邊其他住戶的用電安全感到擔憂。他了解到，地線被盜問題不僅限於明發濱江新城，附近其他小區也存在類似情況。業內人士指出，地線缺失後，其他金屬設施可能意外充當導電體，掩蓋漏電問題。但這種情況極其危險，尤其在電器故障或雷雨天氣下，易引發觸電、火災等嚴重事故。

小區內多處地線被盜，導致漏電安全隱患。（紫牛新聞）

小區內多處地線被盜，導致漏電安全隱患。（紫牛新聞）

「電和火都不是小事，這是個普遍的隱患」，車先生表示，他希望通過媒體呼籲公眾和相關部門重視這一問題，防範潛在風險。

周三（9日），內媒聯繫弘陽物業詢問小區地線被盜情況，物業工作人員表示不清楚詳情。南京江北新區供電公司則回應，地線屬於開發商交接給物業的資產，應由物業負責處理，若物業需要，供電公司可提供配合。