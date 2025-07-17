上海4歲童遭大狗狂追嚇哭　狗主反嗆：為什麼不拴小孩？

上海一名孫姓女子日前帶4歲半的孩子前往公園遊玩，期間突遭一隻未牽繩的大型白狗衝來追趕，導致3名孩童當場嚇哭奔逃。事後孫女質問狗主「這麼大的狗不應該拴起來嗎？」不料竟遭反嗆「這麼大的小孩不拴起來嗎？」雙方因此發生爭執。



綜合內媒報道，這宗事件發生於7月9日，地點位於上海一處公園草坪。孫姓女子回憶，當時她帶著小孩在草地上遊玩，一對男女也在草坪另一側遛著兩隻狗，其中一隻白色大狗疑似被孩子的嬉鬧聲吸引，突然朝著正在奔跑的孩童衝來。

「3個小朋友嚇得哇哇大哭、四處逃跑，」孫姓女子說道，家中長輩見狀，立刻拿起兒童平衡車上前驅趕，才成功讓狗離開。

飼主未牽繩遛狗遭質疑，反嗆小孩家長「這麼大的小孩不拴起來嗎？」（抖音）

對於狗主的態度，孫姓女子表達不滿，她指出，在整個過程中狗主人始終站在遠處旁觀，並未主動上前制止犬隻行為。她上前質問對方「這麼大的狗不應該拴起來嗎？」豈料對方竟回嗆：「這麼大的小孩不拴起來嗎？」還指責是孩子們「一直叫」，才吸引了狗靠近。

事件曝光後引發網友議論，許多網民留言表示：「這種人不是愛狗，是害狗」、「養狗不牽繩，出了事狗和人都無辜」、「狗可能不咬人，但養狗的人最危險」。

孫女隨後報警處理，警方已找到狗主人，並依法對其未為犬隻牽繩的違規行為進行處罰。