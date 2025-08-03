廣東一家三口趕海遇險　母子獲救父親失蹤　遺體尋獲又被退潮沖走

廣東一名梁姓女網民日前發文求助，稱其父母與哥哥於8月1日清晨前往廣西北海紅樹林趕海時，突遇風暴海浪，其父遭海水捲走失蹤。事發至今三日，救援部門一度發現其父遺體，惟後因退潮，遺體被海水沖走，目前仍在全力搜尋。



綜合內地多家媒體報道，事發於8月1日早上6至7時許，梁女士的父母與21歲哥哥到北海紅樹林趕海，不料天氣驟變，突降暴雨，海面風浪湧急。據她回憶：「我爸爸媽媽都會游泳，當時爸爸拉著媽媽和哥哥往回跑，但浪太大，被衝散了。」

母子倆被海浪捲走後，最終由附近漁民發現及救起。但梁女士指哥哥「情況比較嚴重，目前還在重症監護室，情況不太樂觀。我媽媽的狀態也不太好，一整天都不吃不喝。」

據北海市海上搜救中心通報，8月2日接獲熱心漁民報警，指在紅樹林附近水域發現疑似梁父遺體，但由於紅樹林水域僅1米深，普通救援船無法進入，大船又會擱淺，無法及時打撈遺體上岸。搜救人員表示，當晚遺體隨退潮被再次捲回大海。8月3日早上，已派出海警與搜救隊展開新一輪搜尋行動。

遇險男子的遺體曾經被發現後又被海水沖走。

梁母鄧女士憶述當時情況表示：「我也不知道漂了多久，後來抬頭看到一艘船就呼救。我看到兒子離我不遠，游到他身邊把他抱住，發現他臉部、嘴巴、手腳都已烏青，接近休克狀態。」母子倆隨即被漁船救起，兒子現正接受肺部感染等治療。

事後，梁女士亦在社交平台發布父親失蹤時的穿着信息，包括「藍色上衣、深色牛仔褲，當時並無攜帶手機」，希望若有目擊者能及時聯絡或報警提供線索。

藍天救援隊方面表示，目前已派出無人機沿海巡查，亦有隊員以衝鋒舟等設備進行地氈式搜索。「漲潮後遺體應該會再漂上來，我們找到後會使用衝鋒舟轉移。」

事發當日氣象資料顯示，廣西北部灣海域從7月31日起受大雨、雷暴和6至7級大風影響。社交平台上，不少網民分享在廣西北海趕海的帖子。對此，救援隊韋隊長提醒，「有中雨或六級風以上，建議停止趕海。」