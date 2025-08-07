雲南麗江72歲婦遭黑熊襲擊入ICU　家屬：面目全非、左眼球被咬掉

7月30日，雲南麗江市玉龍縣72歲老婦姚光元在山上放羊時突遭黑熊襲擊，掙扎中撥通家人電話呼救：「我被熊抓了……快來救我……」因傷勢嚴重，她被緊急送往麗江市人民醫院搶救，生命垂危。8月6日，姚光元仍在ICU接受治療，家人透露其臉部被黑熊咬得面目全非。林業部門表示，受害者可依規申請野生動物致害補償。



老婦姚光元在山上放羊時突遭黑熊襲擊。

姚光元的家人透露，姚光元仍在ICU接受治療，其臉部被黑熊咬得面目全非，頭皮和左眼球缺失，顱骨、面骨、肋骨多處骨折，經一次清創手術後略有意識好轉，但需多次後續手術修復面部、眼部和鼻部。

事發地位於玉龍縣鳴音鎮落美村，距姚家僅數百米，離公路也不遠，當地從未發生過熊傷人事件。姚光元的兒子黃先生表示，村子地處高海拔山區，雖聽聞黑熊糟蹋糧食，但村民未曾正面遭遇。

事主被救護車送往醫院。

事故發生後，家人迅速報警並聯繫120，老人被緊急送醫。當地政府及相關部門第一時間展開救援並前往醫院慰問。因醫療費用高昂，家庭經濟困難，家人在網上發起籌款，截至8月6日，逾9300名網友捐款超16.7萬元人民幣。黃先生感謝社會各界的支持。

鳴音鎮人民政府工作人員表示，事發後立即組織救援，將老人送醫救治，並聯合林業部門和派出所對事發區域進行搜尋排查，防止黑熊再次傷人。鎮政府向村民發放《防範野生動物傷人告知書》，提醒夏季野生動物頻出，勿獨自進入林區，建議結伴同行，發現動物蹤跡立即撤離。告知書還指導村民遇熊時保持冷靜，勿攻擊或直視，避免急速逃跑，可通過聲響或光照驅趕，並建議設置圍欄、稻草人等防範措施。遇傷人事件，應立即自救並撥打110或120求助。

姚光元仍在ICU接受治療。

報道指，玉龍縣位於橫斷山區，是亞洲黑熊重要棲息地，近年多次發生黑熊傷人事件。2023年，巨甸鎮村民楊正良採菌時被黑熊襲擊，頭部縫合數十針，經搶救脫險。今年，巨甸鎮多次發現黑熊活動蹤跡，損壞農作物及牲畜。7月18日，巨甸鎮發布防範通告，禁止進入黑熊活動區。8月1日，玉龍縣林業和草原局發文，提醒群眾避免進入野生動物出沒區域，保持警惕，發現異常立即撤離並報告。一旦發生傷害事件，應及時自救並聯繫政府或林業部門。

林業部門表示，受害者可依規申請野生動物致害補償，提交證明材料後經審核可獲相應賠償。目前，搜救和防範工作仍在持續，確保當地群眾安全。