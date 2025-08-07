南昌農民農田如廁時遭槍擊身亡　屍檢報告揭：剛蹲下來就出事

江西南昌市紅谷灘區一處工地發生致命槍擊案。一名55歲湖南籍農民工於7月6日晚如廁期間，遭氣槍子彈貫穿頭部身亡。肇事者翌日投案自首，目前被刑事拘留，案件列作刑事案件處理。



死者老遊的妻侄張平（化名）介紹，「他在80米外的田邊仰面躺著，子彈從左眉毛貫穿到右後腦。現場沒有大小便，屍檢推斷是剛蹲下來就出事了。」目前還不知道怎麼處理姑父的善後事宜。

張平說，姑父一家有3個孩子，姑姑沒上過學，不會說普通話，跟隨姑父進城打工的話無法與人交流，經常迷路。所以，姑姑一直在湖南婁底老家種地、帶孩子，姑父老遊農閒時進城打工，或者接一些清洗家電的散活，成為家庭主要經濟來源。

兩個月前，老遊隨著施工隊伍進駐南昌市紅谷灘區，負責中交路橋建設有限公司在山背熊家村的國道施工。老遊和工友最近在進行混凝土作業，經常施工到夜里11點之後，一般會在10點左右吃一頓夜宵飯補充體力。

屍體被發現的地方。

7月6日晚上，老遊吃完飯後跟旁邊工友打招呼說去上廁所，離開後再未返回。

「有人以為他回駐地了，其他人忙著打混凝土，忽略了他在不在現場。晚上11點多下班，大家返回駐地沒看到他，打電話不接，才感覺出事了，大家又出去找他。」班組負責人老羅與老遊是老鄉，他在7月7日淩晨1點撥打了報警電話。

接警資料顯示，民警20分鐘後到達現場，尋找約半小時，發現遊某某躺在梅花村的沙地上，頭部有明顯外傷，擬建議受理刑事案件初查。

張平表示，屍檢顯示老遊是被氣槍擊殺，子彈是從老遊的左眉貫穿至右後腦。參與尋人的老羅回憶，現場距離工地約80米，老遊褲子脫到膝蓋，現場無大小便痕跡，「屍檢顯示大便在肛門內。推斷是剛蹲下來就出事了。因現場有女工，他想走遠一點。現場施工噪音大，沒人聽到槍聲。」

當地警方向家屬反饋，肇事者次日下午投案自首，後被刑事拘留。據老遊家屬稱，事發當晚有兩名當地村民開車遊走捕獵，一人開車，一人開槍，但尚不清楚其槍支來源。

另據張平表示，肇事者為貨車司機，其他情況並不知曉，「目前也不知道怎麼處理善後的事。我們覺得是工作期間出的事，屬於工傷。公司認為是刑事案件，與他們無關。」老遊家屬曾向南昌市人社局申請工亡認定，據南昌市公路事業發展中心給予的回覆，用工單位對遊某死亡是否屬於工亡存在爭議，建議家屬通過仲裁、司法等途徑主張權益。

據悉，老遊工作的中交路橋項目方表示，願意給予25萬元的人道補償，但他們目前不認可工亡的說法，一是認為遊某當時已經下班，另一方面存在第三方的刑事責任。項目方處理此事的對接人龔先生表示，因為事件涉及刑事案件，公司也在等待警方最終調查結論，後續才能決定下一步處理，「賠償我們也在協調，但不管怎麽樣，企業從人文關懷的角度也會適當給予補償。」