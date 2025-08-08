前方奶茶高能排1162杯　內地「秋天第一杯奶茶」爆單要等8小時

每年立秋日的「秋天第一杯奶茶」已成為內地消費者追求儀式感的象徵。今年8月7日立秋當天，內地多地掀起一波奶茶外賣大戰，三大外賣平台紛紛發放優惠券刺激訂單，導致不少奶茶店爆單、App當機，甚至有門店至晚上仍顯示「前方1162杯待製作」，預估等待時間長達8小時25分鐘，引發網民熱議。



《杭州日報》報道，杭州、深圳、成都、重慶等城市的奶茶門市在立秋當天大排長龍，外賣平台如美團、餓了麼等也出現爆量下單情況。其中，浙江湖州織里的某連鎖奶茶品牌多間門市因訂單暴增不得不暫停接單。織里吾悅廣場的門店至晚上仍顯示「前方1162杯待製作」，預估等待時間長達8小時25分鐘。

報道採訪杭州一位張小姐，她表示中午12點下單兩杯奶茶，平台當時預估1小時送達，結果等到下午5點半才送達。

餘杭文一西路杭州親橙里店的某奶茶門市也同樣誇張，平台顯示「前方682杯待製作」，預估等待時間為317分鐘，超過5小時。位於未來科技城寶龍廣場的一家門店從早上9點開門後即持續爆單，店員表示，今天一共五個人，根本忙不過來，下午三點多被迫關閉線上點單小程序，專注處理現場訂單，「今天根本沒有休息過」。

重慶市民圓圓表示，她在早上10點50分下單，奶茶直到中午12點40分才送達，雖然直線距離僅2公里，卻花了將近兩小時。

成都的茶百道品牌則打出「抽秋天的第一輛奶茶車」廣告吸客，一位在滬上阿姨門市等待的餓了麼外送騎手表示，他已經等了一個多小時才拿到訂單。對此，大量網民湧入社交平台吐槽：「家人們，今年的秋天外賣大戰也太瘋狂了吧」。