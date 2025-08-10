男子AI生成「海嘯撤離上海30萬居民」假消息　引發公眾恐慌被行拘

7月30日，俄羅斯堪察加半島東部外海發生8.8級強烈地震，引發海嘯並波及西太地區。內地自然資源部海嘯預警中心隨即發布海嘯黃色警報，預計浙江、上海等沿海地區將受海嘯與颱風「竹節草」雙重影響。就在官方防災警告發布之際，上海一名男子卻利用AI編造並發布「海嘯來襲上海緊急轉移30萬居民」的不實信息，引發恐慌。該男子已被上海警方行政拘留。



7月30日當地時間上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生8.8級地震。據央視報道，海嘯波預計於當日下午5時至晚上7時左右到達浙江、上海沿岸，最大波幅約30至40厘米，台灣沿岸則在下午1時30分前後首先受到影響。自然資源部海嘯預警中心根據監測分析結果，指震源附近的海嘯浮標錄得高達90厘米的海嘯波，日本及俄羅斯沿岸分別觀測到30至50厘米波高。

颱風「竹節草」向浙江沿海靠近。7月29日，在寧波市象山縣，市民冒著風雨出行。（新華社）

然而，當官方全力應對災情時，上海黃浦警方卻發現網上流傳一則聲稱「上海30萬居民通過大巴和高鐵分流至蘇州、無錫」「數十萬市民正排隊登車」的文章，配合災害背景引起大量轉發和恐慌。

經核查，涉事文章發布於某微信公眾號，運營人為鐘某。他在網上看到有關地震與海嘯的新聞後，為博取流量、吸引關注，利用AI生成上述內容。鐘某承認：「當時關注到了俄羅斯地震引發海嘯的新聞，想蹭熱點，就用AI生成內容，沒有進行核實，直接發布到公眾號上，沒想到引起了大家恐慌。」

將颱風與海嘯混為一談引7000閱讀

男子AI生成發布上海海嘯謠言，引發恐慌被行政拘留。

小東門派出所民警王宏亮表示，「這個不實文章發布時，正值上海抗擊『竹節草』颱風期間，相關內容迅速引發網民熱議，造成不良社會影響。」警方迅速將鐘某抓獲，並依法予以行政拘留。

鐘某透露，運營公眾號是他的副業，已持續六七年，曾產出過閱讀量超過10萬的文章，並獲得數千元收益。近兩年，他開始使用AI生成文章：「我會輸入標題和要求，讓AI搜索網頁內容，然後生成文章。有時會編輯修改，大部份時候都是把內容直接複製粘貼就發到公眾號上了。沒想到，這一次它編的這麼離譜。」

據其稱，涉事文章參考了28個網頁，但最終生成內容混雜了颱風、海嘯、居民疏散等因素，並虛構出上海大規模撤離情節。他直言：「我以為都是有依據的。」

在黃浦公安分局拘留所內，鐘某對自己的行為表示悔意：「因為我發布的不實信息，對很多人造成影響，很抱歉。我會時刻謹記這個教訓。」目前，鐘某因編造、傳播虛假信息並造成不良社會影響，被處以行政拘留處罰。