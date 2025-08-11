6歲女童被回水管吸住溺斃戲水池　家屬：媽媽就在身邊卻救不了

7月18日，6歲女童悅悅（化名）隨旅行團入住雲南西雙版納景洪雨林公園戴斯溫德姆酒店，在與酒店合作的「兒童水寨」戲水池玩耍時，左腳被回水管牢牢吸住，多人合力仍未能救出，最終溺亡。

家屬質疑，事發時無救生員當值，監控設備也形同虛設，且到場救人的工作人員並不熟悉回水泵操作，導致錯失了黃金救援時機。當地已成立聯合調查組。



《澎湃新聞》報道，該酒店的「兒童水寨」 戲水池位於酒店客房附近的溫泉區，採用動態循環水系統，水泵啟動後，水流通過回水裝置形成噴泉效果。悅悅身高1.25米，水寨內的水位剛好沒過她的膝蓋，池邊告示牌上列明該區域供3歲至8歲兒童使用。

悅悅父親鄭峰（化名）講述，女兒在水寨玩耍時認識了兩位小朋友，原本妻子已經叫她上岸，打算去參加當晚的結營晚會，但悅悅表示想再玩一會兒。然而不久後，妻子再望向戲水池時，卻未見女兒身影，只發現悅悅身穿的碎花連體泳衣，正隱約出現在兩名女童身旁的水下。

涉事「兒童水寨」戲水池。（澎湃新聞）

鄭峰稱，悅悅的身體呈後仰狀態沉在水中，起初妻子以為女兒只是不慎滑倒，便立即下水想扶她，可根本拉不動，仔細查看才驚覺悅悅的左腿深深陷入水管中，更吸住了一部分臀部。妻子一邊拼命想將女兒的口鼻托出水面讓她呼吸，一邊出力將女兒拔出水管未果。

鄭峰表示，兒童水寨現場既無救生員當值，也無安全管理員在場，妻子情急之下讓兩名小朋友幫忙去叫人幫忙。兩名工作人員先後到場，嘗試與妻子一同將悅悅從水管中拉出，又試圖打開排水口閘門降低水位，但根本不能徒手操作。泳池區的幾位成年人聞訊後趕來加入救援，但即使4名成年人合力拉扯，也未能救出悅悅。直到溫泉部的收銀員提出關閉動態循環系統，水泵停止運作後，悅悅才被救出水面。

經測量，回水管直徑27厘米，深95厘米，成人腿能陷至大腿根部。（澎湃新聞）

鄭峰稱，悅悅被救上岸後，救生員立刻為她做人工呼吸和心肺復甦，後被送入西雙版納傣族自治州人民醫院。病程記錄顯示，悅悅入院時已處於意識喪失狀態，無自主呼吸，經搶救後不治，死亡診斷為溺水、呼吸心跳驟停，「媽媽就在她身邊，卻眼睜睜救不了她」。

事後，鄭峰回到事發現場查看，發現回水管位於滑梯與平台的扶梯中間區域，受噴泉影響，水流完全遮擋視線，讓人根本無法察覺此處暗藏的危險，而蓋着回水管的塑膠格柵更是極易碎裂。法醫發現悅悅的腿部有明顯的硬物嵌入割傷，由於水管內壁平滑，這些傷口顯然是由碎裂的格柵造成。同時，兒童水寨外圍安裝了3個監控設備，但並未啟用，沒能記錄下事發全過程。

回水管上面覆蓋的塑膠格柵，用手一掰就會碎裂。（澎湃新聞）

8月8日，涉事酒店工作人員解釋，酒店與溫泉分屬兩間獨立運營的公司，出事的兒童水寨位於溫泉區域內，酒店與溫泉方僅為合作關係。事發後，酒店出於人道主義已墊付相關費用，當地政府部門已成立工作小組，正對事件展開調查。

據兒童水寨的工作人員介紹，兒童水寨日常水深約30厘米，僅及成人小腿位置，此前從未發生過類似安全事故；至於監控問題，是因上一家公司撤場時未移交相關部件，導致無法正常使用。另外，也沒有文件強制要求這片區域必須安裝監控，涉及到客人的私隱。

工作人員續稱，兒童水寨已全面停業，他們一直積極配合調查，絕不推諉責任，始終與家屬保持溝通。事發後，家屬曾與警方到場做模擬測試，在動態系統和排水系統全部開啟的情況下，並未出現卡住的情況。工作人員認為，當身體與管道形成這種嵌套時，可能會產生抽真空效應，進而身體被吸附卡住。

家屬稱，兒童水寨外圍安裝了3個監控設備，但並未啟用，質疑是形同虛設。（澎湃新聞）

「兒童水寨」戲水池中間的回水管。（澎湃新聞）

8月10日，景洪市應急管理局局長稱，相關證據已完成搜集，正處於審查與分析階段，最終調查結果將對外公示。局長同時證實，針對此次事故已成立專門的調查組。

鄭峰表示，本次淹溺事故屬於公共安全範疇，其嚴重性不容忽視，亟需社會各界予以高度重視和廣泛關注。希望通過對事故的徹查與反思，避免類似的悲劇重演。從消費者角度出發，他們與酒店存在直接交易關係，因此涉事酒店理應承擔主要責任；同時，與其簽約的旅行社失察，同樣難辭其咎。