真．沉浸式學習？　小童翻欄入動物展區摸標本惹議：家長還不懂事

暑假期間，不少家長都會帶小朋友參觀博物館，但有遊客反映，上海自然博物館內有多名小朋友越過圍欄，走入動物標本展區遊玩。

8月10日，上海自然博物館工作人員回應稱，8月9日當天客流量較大，接到遊客反映後，安保人員已趕到現場制止。



《極目新聞》報道，8月9日，有遊客拍片稱，不少小朋友在上海自然博物館禁止進入的動物標本展區遊玩，並觸摸動物標本，更有家長直接讓小朋友進入展區遊玩。當時現場人流量大，安保人員忙碌，現場有圍欄但並不高，約莫是成人腰部的高度，「抱一下就進去了」。

上海自然博物館內有多名小朋友越過圍欄，走入動物標本展區遊玩。（影片截圖）

8月10日，上海自然博物館工作人員證實稱，8月9日確有遊客反映上述問題，館內安保人員隨後趕到現場制止。工作人員續稱，近日博物館正處於暑期大客流期間，人流量較大，安保人員在館內巡邏，只要注意到類似情況就會制止。關於圍欄容易被越過的問題，館方正在商討處置措施。

工作人員表示，館內都張貼了禁止攀爬、禁止觸摸等標誌，涉事展區為該館B2層非洲大草原多媒體秀，擺放了動物標本和模型，為了安全起見，動物標本表面都有塗上福爾馬林，「不會對小孩子造成傷害，我們後期也會去查看標本的情況」。

上海自然博物館（網上圖片）

網民睇法：

家長帶娃越欄摸標本，這波操作叫沉浸式學習？

熊孩子後面肯定會有熊家長

這些孩子的家長是幹什麽的？孩子不懂事家長還不懂事嘛

現在都不想在暑假出門了，眼不見心不煩

對違反規則的不處罰 一味的退縮

我的天，這是可以攀爬觸摸的地方嗎，這裏不是遊樂場，是博物館，自然博物館太卑微了，自己沒有任何錯，卻在一直表示抱歉

關鍵是家長真覺得讓孩子在裏面安全嗎，先不說標本表面塗層的事兒，就這麽蹦蹦跳跳的竄上竄下，一不小心摔了怎麽辦，是不是還會反過來找博物館監管不力的責任呢？沒事就是孩子真活潑，有事鬧到底的事情太多了

