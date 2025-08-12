全球首隻「機械藏羚羊」進入可可西里　零干擾研究藏羚羊未解之謎

近日，在海拔4800米以上的可可西里無人區深處的卓乃湖，一隻依託雲深處科技絕影X30機械狗（四足機械人）製作的「機械藏羚羊」慢慢潛入藏羚羊群，與牠們一同移動遷徙。這意味着，「機械藏羚羊」突破人類觀測野生動物的常規距離限制，將為藏羚羊行為研究提供更精準可靠的影像和數據。



機械藏羚羊。（新華社）

「機械藏羚羊」由新華社新媒體中心發起創意，杭州雲深處科技提供絕影X30四足機械人與通訊控制方案，蘇州白鹿鳴團隊完成仿真動物外形製作。在此任務中，雲深處科技打造的「機械藏羚羊」依託人工智能學習與訓練，成功跨越雪地、沼澤、荒漠、河流等複雜地形。

這是具身智能機械人首次進入可可西里無人區，雲深處四足機械人憑藉硬核實力，進入「AI+具身智能機械人」應用的無人區。

機械人及人工智能技術進入可可西里，對科研、保護所發揮的作用值得期待。（新華社）

可可西里，地處青海省玉樹藏族自治州，海拔近5000米的可可西里腹地高寒缺氧，卻因不受干擾被譽為「動物王國」。每年5月至8月，來自青海三江源、西藏羌塘、新疆阿爾金的藏羚羊紛紛遷徙，來到可可西里腹地的卓乃湖產仔。藏羚羊等野生動物極其敏感。此次任務中，「機械藏羚羊」在可可西里開闊地帶操控距離達2公里，行進中從容應對坎坷山路、泥濘濕地等障礙，避免了車輛和人員對藏羚羊的打擾和驚嚇，成功融入藏羚羊群進行近距離觀測、零干擾拍攝。

中科院西北高原生物研究所研究員連新明表示，「藏羚羊還有很多未解之謎，譬如它為何遷徙產仔，原因還眾說紛紜。藏羚羊的研究和保護需要依託科技的進步。」機械人及人工智能技術進入可可西里，對科研、保護所發揮的作用值得期待。