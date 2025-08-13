甘肅男網上質疑兒子校服質量被以尋釁滋事拘留　事後離婚兼患抑鬱

甘肅慶陽市寧縣盤克鎮36歲男子鄧建國因在抖音發片質疑兒子學校校服質量問題，遭到校服供應商兆春服裝廠報案，隨後更被寧縣公安局以尋釁滋事為由行政拘留7天。此事導致鄧建國婚姻破裂、失去工作並患上抑鬱症。經行政訴訟，慶陽市中級人民法院二審認定寧縣公安局行政處罰程序違法、事實證據不足，判決警方賠償鄧建國3237.08元（人民幣．下同）。鄧建國則以服裝廠「誣告陷害」為由報案，但未獲警方立案。



2023年9月，鄧建國6歲的兒子涵涵（化名）進入盤克鎮中心小學就讀。11月29日，學校發放校服後，鄧建國發現校服標簽成分與實際質地不符，質疑其質量問題。12月1日，他在抖音發布影片，質疑校服質量安全及監管問題，點擊量達14.9萬次。

經寧縣市場監管局調解，12月7日，第三方質檢報告顯示校服甲醛等有毒物質合格，鄧建國對此表示認可，但仍質疑其他質量問題。檢測報告顯示，春秋季校服標簽標注100%聚酯纖維，實際為94.9%聚酯纖維與5.1%氨綸；夏季校服棉含量僅31.8%，低於國家標準35%。儘管報告認為校服總體合格，鄧建國不滿結果，次日發布題為「問題校服仍未召回」的影片，點擊量達10.2萬次。

兆春服裝廠稱因鄧建國的影片導致其100萬元訂單被取消，於12月8日向寧縣公安局報案，指控鄧建國尋釁滋事或散布謠言。警方於12月13日以鄧建國發布不實影片、造成公共秩序混亂為由，決定對其行政拘留7天。鄧建國表示，警方未告知其可申請暫緩執行拘留，且在明知他有意行政覆議的情況下，將其直接送往拘留所。

行政處罰決定書。（澎湃新聞）

拘留結束後，鄧建國生活陷入困境，妻子於2024年1月提出離婚，兩個孩子由女方撫養，他隨後被工作單位辭退並被診斷患有抑鬱症。他先後向寧縣政府申請行政覆議未果，隨後向慶城縣人民法院提起行政訴訟，但一審被駁回。

拘留結束後，鄧建國生活陷入困境，妻子於2024年1月提出離婚。（澎湃新聞）

他隨後被工作單位辭退並被診斷患有抑鬱症。（澎湃新聞）

鄧建國上訴至慶陽市中級人民法院。二審法院認定，寧縣公安局在作出拘留決定前未保障鄧建國的陳述與申辯權，程序違法。同時，雖然鄧建國在無充分證據下發布質疑影片可能引發輿論誤導，但校服確存在標籤與檢測結果不符及夏季校服棉含量不達標的問題，其質疑有一定事實基礎，非「無事生非」。警方亦未能證明鄧建國行為造成公共秩序混亂。因此，寧縣公安局的行政處罰決定程序違法、證據不足，應予撤銷，但因拘留已執行完畢，無撤銷必要。法院最終判決寧縣公安局賠償鄧建國3237.08元，並撤銷寧縣政府行政覆議決定。

二審法院認定，寧縣公安局在作出拘留決定前未保障鄧建國的陳述與申辯權，程序違法。（澎湃新聞）

鄧建國認為兆春服裝廠捏造事實、惡意報案導致其被不公拘留，向寧縣公安局報案，要求追究該廠法定代表人誣告陷害的刑事責任。警方回覆稱，經核查與法制審核，服裝廠報案行為不構成犯罪，但未出具不予立案通知書。律師侯亮建議，鄧建國可依據警方信訪答覆及報案材料，向寧縣檢察院申請立案監督。

事件發生後，慶陽市市場監管局於2024年3月聯合教育局開展校服質量監督檢查，兆春服裝廠及盤克鎮中心小學被列為檢查對象。檢查發現校服供應企業存在質量管理制度不完善等問題，已責令限期整改。鄧建國表示，因行政處罰決定未被撤銷，他已向甘肅省高院申請再審。