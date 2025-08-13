23歲男景區持鉸剪殺19歲女　網傳搭訕被拒　胡錫進：不能草草了結

8月12日，南昌市青雲譜區警方通報了兩天前發生在當地景區的一起命案。犯罪嫌疑人23歲席某某持剪刀行凶，導致1死1傷，席某某已經被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。遇害者劉某某是北京外交學院的大一女生，專攻國際法。



據悉，當時19歲的劉某某與朋友身著漢服遊玩拍照 ，被23歲、有精神疾病診療史的席某某持剪刀襲擊。劉某某頸部、腹部連中十幾刀，因失血過多當場離世，同行好友施某也被刺傷。通報顯示，席某某有精神疾病診療史，事件引發內地網民廣泛關注。



《環球時報》前總編輯胡錫進則發文稱，「即使嫌犯真是精神病，這起殺人犯罪的責任也必須找出來該承擔的人，它的責任決不能因為嫌犯是「精神病」而蒸發掉」，他指出，「我認為，這件事的處理不太可能，也決不應該因為攻擊者是精神病人就草草了結，席某某行凶時的精神狀態到底如何，他當時對自己的行為有無責任能力，需要經過嚴格司法鑒定。」



涉事景區。（CFP）

內媒報道，事發前席某某曾搭訕劉某某與施某，遭拒後離開，十餘分鐘後折返作案。景區CCTV顯示，他攜帶剪刀進入景區時未被阻攔，且景區內安保人員未及時發現異常。案發後，警方迅速將席某某控制，目前其已被刑事拘留，案件進一步偵辦中 。

網傳消息。（微博）

胡錫進在文章寫到，「如果此人確實是嚴重精神病人，他的監護人在哪裡？當地街道和景區的安全管理責任又盡了多少？怎麼能夠允許如此有攻擊性的精神病人帶著剪刀這樣的傷人工具在人群中放肆行動，不受任何限制？一個精神病人犯下如此命案，背後必然有一系列環節出了問題。」

胡錫進指出，這件事的處理不太可能，也決不應該因為攻擊者是精神病人就草草了結，「席某某行凶時的精神狀態到底如何，他當時對自己的行為有無責任能力，需要經過嚴格司法鑒定。如果他當時有責任能力，必須受到法律嚴懲；如果他確無責任能力，那麼應當立即關進精神病醫院，他的監護人應當依法承擔相應責任，所在街道和景區也應依法依規承擔相應責任。」

胡錫進提到，這件事還給全社會敲響了警鐘，「各地的精神病人，尤其是那些有攻擊性的精神病人，都需要真正管好了，決不能讓他們在社會上，尤其是在人群密集處隨便遊蕩。」

他強調，搭訕不成就捅人致死的悲劇不能夠重演，其他類似悲劇也不能被縱容。凡是有嚴重犯罪出現，都必須有人承擔責任。如果犯罪嫌疑人是精神病人，無法承擔法律責任，那麼就必須有其他人為他的行為承擔責任。

據介紹，八大山人梅湖景區，位於江西省南昌市青雲譜區南端，是一片集歷史文化、生態美景、藝術產業和文化旅遊產業為一體的風景勝地。內有許多園林景色，是穿漢服拍照取景的熱門地點。

胡錫進。（資料圖片）

精神病患者可減刑引發熱議

北京岳成律師事務所張曉彬律師受訪時稱，刑法第十八條規定，精神病人在不能辨認或者不能控制自己行為的時候造成危害結果，經法定程序鑒定確認的，不負刑事責任，但是應當責令其家屬或者監護人嚴加看管和醫療，在必要的時候，由政府強制醫療。

間歇性的精神病人在精神正常的時候犯罪，應當負刑事責任。尚未完全喪失辨認或者控制自己行為能力的精神病人犯罪的，應當負刑事責任，但是可以從輕或者減輕處罰。

死者朋友發布的悼念文章：

網傳消息。（微博）

網民點睇：

精神病都知道去挑一個19歲女生搭訕了，精神病不應該是免死金牌。

好不容易出一個外交學院的女孩子，爸媽得多傷心。

支持嚴懲和嚴肅處理。

真是飛來橫禍，本來開開心心旅行。

