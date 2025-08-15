廣東一家三口被殺害　兇手鑑定患精神分裂　家屬：盼嚴懲兇手

湖南一37歲的女子返廣東湛江探親竟遭同村40歲男子葉某志無故殺害，同時遇害的還有她69歲的母親和年僅2歲的兒子，該案8月18日將開庭審理。據醫院精神鑑定，該男子患有精神分裂症。葉女士的姊姊受訪時哽咽表示：「想要說得太多太多了，實在是難以表達，就是要嚴懲兇手，不要讓精神分裂、精神病得到保護。」



檢方查明的事實是，案發當晚7時左右，葉某志因臆想被他人釋放毒氣加害及汽車打不著火均與同村葉女士的哥哥有關，便從家中廚房裡拿出兩把菜刀，駕駛摩托車去找他。



葉某志沒有找到葉女士的哥哥，葉某志見到葉女士和母親以及大兒子坐在家門口，遂下車持刀砍擊3人的頭、頸部等處，致葉女士母親和兒子當場死亡，葉女士送至廉江市人民醫院搶救無效去世。葉某志逃離現場後自殺未遂，在家中廚房裡被民警抓獲。



兇手行兇畫面。（影片截圖）

葉女士的姐姐受訪時稱，自己在家排行老大，妹妹排行老四，幾年前妹妹遠嫁到湖南省邵陽市，後來在那裡育有兩個兒子，大兒子今年2歲左右，小兒子才兩個多月，丈夫平時在廣東肇慶市打工。

她傷心地回憶說，今年2月下旬，妹妹滿月後帶著兩個年幼的兒子回到廣東娘家探親，與父母團聚，「我妹妹打算清明節後帶兩個孩子到肇慶市與丈夫會合，然後待在他身邊方便有個照應。」「我家住在廣東珠海市，在那裡工作和生活。」葉女士姐姐稱，她原本亦打算清明節後帶母親去珠海治療眼病。然而，一夜之間的一場慘禍，葉女士和69歲的母親以及2歲大兒子與親人陰陽兩隔。

茂名市第三人民醫院法醫精神病鑒定所對葉某志精神狀態進行法醫精神病學鑒定，並對其刑事責任能力評定，葉某志被診斷為精神分裂症，在此次作案時的刑事責任能力評定為限定刑事責任能力。

葉女士的姐姐稱他們想要求再次精神鑑定，結果仍舊一樣，「我們不認可，不符，我們和兇手當了40多年鄰居，從來沒聽說過他患有精神病。」

公訴機關認為，被告人葉某志無視國家法律，故意剝奪他人生命，致3人死亡，其犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。8月12日，湛江市中級法院已召集相關人員召開了庭前會議，此案將於8月18日上午正式開庭審理。