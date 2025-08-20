僅0.6米！全國最矮的山爆紅　竟是保護文物　網民：明明就是石頭

全國最矮的山在哪？近日，位於山東壽光的靜山，就以0.6米的高度在網絡爆紅，其竟然還是當地的「文物保護單位」。不少網民調侃稱，「一隻腳就能跨過」、「明明就是一塊石頭」。



靜山。（都市快報）

靜山長1.24米、寬0.7米，最高處距地表只有0.6米。當地文化部門工作人員介紹，靜山位於孫家集街道一塊田裏，1983年9月17日，壽光市人民政府以壽政發［1983］第94號文件公布為壽光市第二批縣級文物保護單位。第三次全國不可移動文物普查過程中，按照當時文物認定標準，沒有將靜山列為不可移動文物。

工作人員續指，「如果按照現在的標準，靜山地方不太適合作為文物，但我們也沒有撤銷，一直保留這個縣文物的身份，有文化歷史價值意義。」現在安排了專職隊伍專門進行日常巡查，完善了保護檔案。

當地還規定，不准對靜山深挖，不准在附近搞建設，防止個別人砸山取石。

根據1935年的《壽光縣志》首次記載，「縣城西南8公里孫家集與馬家莊之間，有一山石露出地面，名靜山。」《壽光縣志》（1992版）有載，「地表以下逐漸擴展龐大，莫測其深。」清末壽山15個區中，就有「靜山區」。

民間也有傳聞稱，上世紀30年代有人沿此山挖下去，結果三四米深都找不到山根。此事傳出，惹惱當地鄉紳，認為有損壽光縣容，破壞風水，一起商定並向外傳播此山無底。

另據說上世紀60年代初，地質隊曾經在靜山東南、西北兩面鉆地探礦打井，探出土層深達六七百米。

一個頂部面積不足一平方米的石柱，會深入地下幾百米？淄博職業技術大學產業教授、淄博市齊民要術研究會會長趙燾認為，按照現時的勘探技術，很容易知道到底是不是山。

趙燾說，「一塊石頭取名靜山，於是很多人都以為是一座山，而壽光本身沒有山，時間久了，當地人就感情而言，願意覺得這就是山，給人們留下了美好回憶和嚮往。」多年下來，不管官方民間，認為靜山就是山，靜山已經有了文化價值。

中國地理學會會員呂建樹認為，憑藉大部分山體堆在地下就認為是山，不準確嚴謹。學術定義的「山」，按高度可分為高山、中山和低山，「高山」指主峰相對高度超過1000米，「中山」相對高度在350米至1000米，「低山」在150米至350米。主峰低於150米的，只能稱為「丘陵崗地」。

中國地理學會幾位專家認為，靜山是不是「山」，需要實地考察探勘。

網民點睇：

「我就是壽光的，這座山是我們這裏唯一的山。」

「鎖起來，當心被人挖走。」

「一塊石頭硬生生說成山，太無聊了！」

「從科學角度定義，有點搞笑。但從當地文化習俗考慮，可以理解。」

「這個叫民間傳承，有些事情，是有習俗的。即使錯了，只要無傷大雅，那也就算了。」

