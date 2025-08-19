20歲大馬中國留學生墮假公安騙局跳樓亡　山東警方已立案

今年3月，一名20歲中國女生前往馬來西亞留學第5天，就接獲詐騙集團電話，被冒充上海公安的騙徒指控涉及命案敲詐。該女生誤以為自己真的害死人，極度內疚，最終因不堪精神壓力及不想拖累家人在租住的公寓39樓跳下身亡。內媒《瀟湘晨報》報道， 8月18日，受害者家屬處對內媒表示，山東諸城市公安局已就小文被詐騙一案立案。



一名20歲中國女生在馬來西亞留學第5天墮電騙陷阱，不堪精神壓力下跳樓身亡。（《中國報》）

據馬來西亞《中國報》報道，20歲死者小文被冒認上海警官的騙徒指控為犯罪集團的重大嫌疑人，涉嫌害死一名老婦，勒令她必須交出25.8萬元人民幣自證清白，否則就會在數天內被跨國逮捕，並恐嚇她會被監禁一年或一年半。

死者深陷騙局4天內的一舉一動，皆被假公安實時監控，迫使她最終因不堪精神壓力及不想拖累家人下，在入境馬來西亞的第9天從一處公寓39樓跳下身亡。

死者深陷騙局4天內的一舉一動，皆被假公安實時監控。（《中國報》）

死者父母十分哀痛。（《中國報》）

陷騙局4天內遭24小時實時監控及洗腦

死者父母透露，根據女兒平板電腦的記錄，她在被騙的4天內，幾乎24小時與該「警官」進行視像通話，他們相信女兒被對方實時監控所有舉動，女兒甚至在出門後，也會事無鉅細報備行蹤。

詐騙集團利用情感和道德勒索

死者父母又指，詐騙集團疑掌握女兒的個人資料後，專門針對她而設計出一套騙局，騙徒還假扮好人，意圖從情感和道德勒索她。騙徒自稱幫女兒爭取留在馬來西亞配合調查的機會，還指自己賭上警察身分，若死者不交錢，會害他被上級對付。

死者父母指，詐騙集團假扮好人，意圖從情感和道德勒索她。（《中國報》）

死前曾撰寫5000字「自白書」

他們還在女兒手機備忘錄中發現一封長達5000字的「自白書」，相信「自白書」是騙徒要求她書寫。「自白書」強調自己是被冤枉的，並梳理本身從中國到馬來西亞留學的詳細經過，苦苦哀求「公安」仔細調查，還她一個清白。

山東警方立案

8月18日，家屬提供的一份立案告知書顯示，諸城市公安局在4月就小文被詐騙一案已立案。不過目前尚無結果。8月19日，諸城市公安局介紹，此案目前是反詐中隊在處理，進展尚不便告知。家屬表示：「我們實在受不了了，就是想快點結束這個事情，到現在都沒有任何結果。」