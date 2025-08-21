「00後」勇闖A股牛市全職炒股　父母還未「解套」孩子已豪擲10萬

從去年9月，到幾日前8月18日的滬指破3731.69點刷新10年高點，中國股民們又嗅到了「牛市」的氣息。這一次，市場也迎來了新玩家「00後」。



據《中國基金報》報道，今年7月，「00後」首次超越其他年齡段成為開戶主力軍。雖然在部份老股民眼中，牛市只不過是一種週期，但對新玩家來說，週期也是挑戰，是未曾經歷過的新鮮體驗。



一名叫劉辰陽的2024年研究生畢業生，回國後發覺在企業工作與自己的想像大相徑庭，便考慮換工作。又因偶然看到同學在朋友圈曬出高額收益，決定投入股市。他用1萬元積蓄試水，在「新手光環」下賺取利潤後，逐漸加大投資，最終辭職全職炒股。

然而，全職炒股半年多後，他坦言全職壓力遠超預期：「有時一個月賺兩三萬元（人民幣，下同），但不可能每個月都這樣。」他更遇到一位年近四十、專職炒股的「大哥」。劉辰陽在和「大哥」的交流中得知，大哥曾在股市里一把賺了13個月的工資，這之後便無心工作，開始整天研究K線、指標、技術等，並決定All In股市。但是即使全職炒股，「大哥」仍在溫飽線掙扎。

看回全職炒股的自己，劉辰陽不禁自問：「我後來覺得這個大哥很荒謬，是不是在你們看來，我也很荒謬？」在這波牛市中，劉辰陽雖然手在操作，但精神狀態並不是很好，比虧損更擔心的是錯失機會。「現在我還常常盯著屏幕遊離，看著K線上下飛翻，大腦卻一片空白。」

陳洱展示了一條微博，表示股市如夢，還是要好好上班。

對於全職炒股，在股市中歷練多年的資深股民張力（化名）認為，全職炒股的門檻實則不低。首先，至少需要擁有100萬元的閒置資金儲備，並且具備10年以上的炒股實戰經驗。而且那些能夠依靠全職炒股維持正常生活的人，普遍具備膽大心細、沈著冷靜的特質，擁有長期持有的堅定意志，而最為關鍵的，是他們對於股票的熱愛，以及發自內心的相信。

同齡人里的5年經驗「老股民」

另一位已經有5年炒股經驗的「00後」投資者陳洱（化名），被不少同齡人稱為「小師傅」。2019年，陳洱帶著1萬元獎學金入市，初期盲目跟風卻獲利豐厚，一度自認「股神」，其後卻陷入自我懷疑。

「剛開始很迷茫，覺得書本上的理論難以應用到實踐中。但當時市場比較好，什麽火我買什麽，1萬元很快就漲到了5萬元。」陳洱繼續說道，「每天睡覺前都要看我的賬戶，一遍遍盤算這些錢要怎麽花。」很長一段時間里，陳洱都是「瞎買」，但這也讓他陷入自我懷疑，感覺靠運氣賺來的錢終究會虧回去。

經過市場的一些變化後，陳洱開始意識到，如果只是盲目跟風，沒有系統的投資理念和策略，最終會被「吃幹抹凈」。他開始學習研究行業和板塊，並向進入投資機構的學姐學長們請教，試圖摸索出一條屬於自己的投資之道。他觀察到，新一代投資者往往極少長時間觀察市場，容易因短期無收益而退出。

內地股市對於股民而言又愛又恨。（新華社）

除了「00後」自己外，還有父母還在股市中「未解套」，孩子又進入了股票市場。資深股民老李對兒子小李的投資熱情潑冷水，強調市場週期與風險，但小李認為自己是「有備而來」：花一天學習10節網課後便開戶投入10萬元。

小李相信互聯網世代的信息蒐集與判斷能力，並批評父輩依賴過往經驗與同齡人推薦。一位券商經理也表示，「00後」更關注生物醫藥、AI等板塊，偏好碎片化信息且高度自信。然而在老李眼中，沒有被市場捶打過的年輕人是莽撞且不知深淺的。

有券商營業部經理表示，「00後」投資者在信息蒐集和決策過程中有自己的特點，他們對生物醫藥、人工智能（AI）、新消費等板塊表現出濃厚興趣，同時更願意看碎片化和即時性的消息，也很相信自己的判斷。

面對「00後」積極加入股市，文章認為，歷史不會簡單重複，但卻可能押著相似的韻腳。因上一輪牛市進入的老股民們還沒解套，「00後」們已手持新「船票」，迫不及待地登上了駛向未知的航船。儘管堅信時代的「船票」不同往日，但未必就能避開人性與周期的暗礁。