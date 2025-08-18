A股市值首破100萬億大關　滬指創10年新高　網民狂歡「見證歷史」

8月18日，A股繼續大漲，滬指（上證指數）續創階段新高。截至10點34分，A股公司A股市值總和突破100萬億元（人民幣，下同）（以A股最新價*A股總股本計算），創歷史新高，這也是A股歷史上首次突破100萬億元大關。



此外，滬指突破2021年2月18日盤中創下的3731.69點高點，創下自2015年8月20日之後的新高。截至午間收盤，滬指報3740.50點，漲1.18%；深成指報11896.38點，漲2.25%；創指報2626.29點，漲3.63%。



具體到公司方面，農業銀行位居A股市值榜首位，2.19萬億元，工商銀行A股市值2.02萬億元位居次席。此外，貴州茅台、中國石油、中國銀行、寧德時代等4股A股市值均超萬億元。

截止8月18日午盤，北證50指數創歷史新高。滬深兩市半日成交額1.72萬億，較上個交易日放量4114億。盤面上熱點集中在AI硬件和大金融方向，文化傳媒、消費電子、液冷、遊戲等方向漲幅居前，個股漲多跌少，全市場近4500只個股上漲。

去年10月，A股也曾迎來一波大漲，吸引不少年輕新股民進入市場，期待「牛市」持續。然而今年4月，中美爆發貿易戰，引發全球股災，滬指在清明節後復市失守3100點，收市報3096點，跌245點，跌幅7.34%，創下5年最大單日跌幅。

今次A股再漲登上微博熱搜，有網民激動表示「見證歷史」，稱「A股終於覺醒」。

有網民認為，這次是真的「大牛市來了」，與此前資金注入急升不同，這次是健康持續增長；並期待是否能夠突破4000點。還有人調侃「天下苦漲久矣」、「反正止盈還早，先開心了再說」。亦有財經KOL分析，本輪牛市自去年9月開始，到今年8月近一年時間，健康慢增長沒有可參考行情，「大概率與過去都不一樣」。

但一片激動聲中，也有財經KOL面對A股飆升表示「讓人心慌」；有人稱「不要太瘋狂了，慢慢來比較穩」；「這麼瘋有點拿不住了，想跑路」；「漲的有點害怕」。