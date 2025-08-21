西安機場航站樓有人墜落　清潔工被砸中網傳不幸身亡

近日，陝西西安咸陽國際機場T5航站樓發生一起墜落事故，一女子從高處墜落砸中清潔工，引發廣泛關注。有自稱清潔工親屬在網上指，涉事清潔工已不幸身亡。機場警方則證實事件發生於機場轄區，正由機場公安處理。



西安咸陽國際機場。（Wikimedia Commons）

8月21日上午，一名目擊者回憶，8月15日清晨，她在航班落地後準備乘網約車離開，途中看到一群身穿清潔制服的工作人員列隊聽講。她駐足觀察時，突聞尖叫，隨即一名年輕女子從高處墜落，砸中一名清潔工。

目擊者未拍下墜落瞬間，僅記錄了事發後現場，圖片顯示事發地位於扶梯旁，周圍站有多人。她表示，因迅速離開現場，未知雙方傷勢，但網上有自稱清潔工親屬的網友稱被砸清潔工不幸身亡。內媒嘗試聯繫該網友，未獲回應。

現發現場。（極目新聞）

一名知情人士透露，墜落者為女子，被砸清潔工不幸去世，現場另有其他人員受傷，目前相關部門正進行追責調查。記者聯繫涉事清潔公司，工作人員稱不知情並掛斷電話，後續回撥顯示「電話正忙」。內媒多次聯繫機場宣傳部門及公安部門，均未獲有效回覆。

報道指，西安咸陽國際機場宣傳部門表示已了解情況。西安空港綠化保潔有限責任公司確認T5航站樓清潔工作由其負責，但相關負責人未予詳細回應，僅表示有專人處理。機場警方證實事件發生於機場轄區，正由機場公安處理。