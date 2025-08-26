流浪貓誤入虎園被咬死　動物園：已無害化處理，正商討後續方案

8月25日，網傳位於青海西寧市的青藏高原野生動物園內，有老虎撕咬一隻貓。8月26日，園方回應稱，被老虎咬的貓是流浪貓，園區禁止遊客帶寵物入內。



網傳影片顯示，兩隻老虎在動物園老虎參觀區內散步時，其中一隻老虎扭頭吼叫一聲，嚇退另一隻老虎。隨後，該隻老虎向牆角發起攻擊，短短數秒就從牆角捉出一隻貓，叼在嘴內四處張望，小貓尚在掙扎。

有流浪貓被老虎咬住。（極目新聞）

現場遊客最初誤以為老虎所叼為幼虎，隨後聽到貓叫聲才確認牠的身份。

《瀟湘晨報》報道，8月26日，青藏高原野生動物園回應稱，經核實，該貓為野生流浪貓，工作人員已及時到場處理，並對貓屍進行無害化處理。

關於老虎進食活體動物後的健康狀況與安全管理問題，園方表示正在緊急開會討論，內容包括園區內流浪貓的驅離防範措施，以及老虎後續的健康監測與應對方案。會議結束後將公布具體處理結果。