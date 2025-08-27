魯迅抽煙版畫被投訴教壞細路　官媒：若投訴成立，李白宣揚酗酒？

紹興魯迅故里，一面印有魯迅手夾香煙版畫的景觀牆，被遊客投訴了。投訴者稱，魯迅抽煙版畫煙紋較小且在室內，景區牆畫將之放大，有引人室外聚集抽煙、誤導青少年之嫌，建議改為魯迅握拳。



一人投訴後，百餘人緊急撥打「12345市長熱線」和景區電話，要求景區尊重歷史，不要因個別人的觀點修改牆畫。 內地官媒《人民日報》海外版旗下自媒體《俠客島》則發文稱，「投訴是遊客的權利，應當尊重。但投訴是否站得住腳，還可以討論」。



浙江魯迅故里抽煙網紅墻。（CFP）

文中寫道，「投訴邏輯成立，則李白舉杯邀明月的名句會被說成宣揚酗酒，岳母刺字的典故可被說成號召紋身，武松打虎那妥妥是虐待動物，朱自清的《背影》里父親翻越站台買橘子是違反交規」。

有女網民投訴魯煙吸煙的版畫。（小紅書）

據了解，魯迅故里回應稱，不會輕易改變魯迅故里在廣大遊客中的既有形象；浙江省魯迅研究會發聲，從形象真實性、思想內涵等角度闡明立場；網友紛紛聲援：「有些話不聽也罷，希望當地能有擔當魄力。」

《俠客島》文中寫道，刻意引導與還原歷史是兩碼事。文中提醒，魯迅曾指明，學習必須是獨立的主體經過自己的「考索」「思慮」，做出的發自內心的選擇，「要想學壞，啥都能當教材，與其拿今人標準苛責過去，不如引導年輕一代深入歷史，既看到特定歷史環境條件，又能基於歷史同情、給出不盲從的判斷。」

《俠客島》也稱讚事件中，網友、景區、學界和政府都展現出了相當的成熟度——「面對失之偏頗的投訴，絕大多數人沒有跟風，而是做好了「課題分離」，控煙是控煙，魯迅是魯迅。」

浙江魯迅故里抽煙網紅墻。（CFP）

文中指出，「現實中，大人們一方面希望孩子學會獨立思考，另一方面卻常下意識地為他們篩選信息，甚至指望社會造出一個對青少年完全無污染的真空，彷彿這樣孩子才能健康成長。這種看似保護的做法，實則是以過度淨化替代真正的教育。」

文中寫道，魯迅是「民族魂」，是在鐵屋中吶喊、向舊世界衝鋒陷陣的英雄；是以紙筆救國、無畏戰鬥的勇士。但他也愛吸煙、飲酒、喝茶、吃糖，會坐冷板凳鈔古碑，把「背心穿在小衫外」寫信，偶爾搭電車看個夜場電影，不時「中夜雞鳴風雨集，起然煙捲覺新涼」。

魯迅抽煙形象深入人心，但有專家認為，用「老煙腔」形容魯迅是不敬。（網絡資源圖）

《俠客島》稱，至於是不是「誤導青少年」，魯迅自己的話似乎已經給出超前回應：「倘要完全的書，天下可讀的書怕要絕無，倘要完全的人，天下配活的人也就有限。」

《俠客島》評論，與其去景區門口打個卡便擔憂年輕人被一「煙」障目，不如一起用心閱讀魯迅，懂得「用笑臉來迎接悲慘的厄運，用百倍的勇氣來應付一切的不幸」，知曉「有存在，便有希望，有希望，便是光明」，學習「不怕做小事情」的泥土精神。